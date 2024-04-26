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        Gübre cinayetinde müebbet hapis istemi

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde 'hayvan gübresi dökme' meselesi yüzünden çıkan 2 kardeşten birini öldüren, diğerini de yaralayan 22 yaşındaki Furkan Durmaz'ın tutuklu yargılandığı davada istenen ceza belli oldu. İddianamede Durmaz için 'kasten öldürmek' suçundan müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten ise 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:47 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:47
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        Gübre cinayetinde müebbet hapis istemi
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        Erzurum'da iki kardeşten birinin öldüğü, diğerinin ise yaralandığı gübre kavgasının tutuklu sanığı için savcı, müebbet istedi.

        Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Furkan Durmaz, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı.

        MÜEBBET VE 20 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        Sanık Furkan Durmaz

        Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Furkan Durmaz'ın maktul Necati Bedir'e karşı eyleminden dolayı 'kasten öldürmek' suçundan müebbet, Mehmet Bedir'e karşı ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Savcı, sanık Furkan Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Öldürülen Necati Bedir

        ÖLDÜRME KASTI İLE YAPMADIM

        Furkan Durmaz duruşmadaki savunmasında, Bedir ailesiyle 5 yıldır sorun yaşadıklarını ifade ederek, evlerinin dibine hayvan pisliği döküp kendilerini rahatsız ettiklerini söyledi. Olay günü Necati Bedir ile babasının öğle vaktinde cami önünde tartıştıklarını ileri süren Furkan Durmaz, aynı gün saat 19.30 sıralarında tartışmanın devam ettiğini bildirdi. Bedir ailesinin kendilerine yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu anlatan Durmaz, "Mehmet ve Necati Bedir babamı yere yatırıp değnek ve kürekle vuruyorlardı. Bu durumu görünce sinir krizi geçirdim. Kapının önünde bulunan çuval kesmek için kullandığımız bıçağı kolumun içine koydum babamın yanına giderek ayırmaya çalıştım. Bu sırada Necati Bedir, kafama ve sırtıma kürekle, Mehmet de değnekle vurdu. Ben de bunun üzerine elimdeki bıçağı savurdum. Kafamdan darbe aldığım için başım eğik şekilde bıçak savurdum. Bıçak darbelerinin neresine geldiğini görmedim. Kesinlikle öldürme kastı ile yapmadım. Ayrıca Necati, ben bıçak savurmadan önce 'öldürün bunları, yaşatmayın' diyerek küfürlerine devam ediyordu. Kolumu da kürek ve bıçakla yaraladılar. Kolumun yaralandığını gördüm ancak kimin elinde bıçak olduğunu görmedim. Şu an kolumda kesi izleri mevcuttur. Ayrıca olay yerinde ele geçirilen kürek ve sopada kan izleri mevcuttur. Olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdim, Pişmanım" dedi.

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        TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

        Yaralanan Mehmet Bedir

        Furkan Durmaz, savcının mütalaasındaki aleyhine hususları kabul etmediğini de belirterek, "Uzun süredir tutukluyum. Ailem ve ben hem maddi hem de manevi olarak mağdur durumdayız. Devletimin adaletine güveniyorum. Bir veya birden fazla adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Furkan Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        NE OLMUŞTU?

        Olay, 17 Haziran 2022 günü saat 20.00'de Aziziye ilçesine bağlı kırsal Beypınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Durmaz (56) evinin yanındaki araziye boşalttığı gübrelerin üzerinden traktörüyle geçen komşusu Necati Bedir’e (54) 'Buraya dökemezsin' deyince tartışma çıktı. Turan Durmaz, oğlu Furkan ile Necati Bedir'i dövdü. Olay yerinden ayrılan Necati Bedir kürekle, kardeşi Mehmet Bedir (50) de elinde sopayla geri döndü. Bunun üzerine evlerine giden Furkan Durmaz, eline aldığı bıçakla olay yerine geldi. Tarafların kavgası sırasında Necati Bedir'in kürek darbesinden kurtulan Furkan Durmaz, bıçağını defalarca salladı. Biri kalbine diğerleri vücudunun çeşitli yerlerine bıçak isabet eden Necati Bedir yere yığıldı. Mehmet Bedir'i de koltuğunun altından bıçaklayan Furkan Durmaz, kaçtı. Necati Bedir, olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Bedir çevredekiler tarafından araçla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından kaçan Turan ve Furkan Durmaz, bir süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu.

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        #Erzurum
        #gübre cinayeti
        #dava
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