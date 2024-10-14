güçlü anne güçlü özel birey projesi

Doç. Dr. Havva Kaçan ise proje kapsamında annelerin yanında 19 çocuğu da fakültelerinde misafir ettiklerini söyledi. Projenin amacından bahseden Kaçan, "Amacımız onların sosyal hayatta daha değerli olduklarını hissettirebilme, anneleri bir araya getirerek bu annelerin duygularının dışa vurumlarını sağlamaktı. Sanatla eğitim yoluyla bunu yapmaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu umut ediyorum. Annelerin hem sosyal hem de ekonomik hayatta güçlendirilmesine vesile olduğumuzu düşünüyoruz. Başarılı ürünler elde edildi. Anneler istedikleri zaman farklı boyutta üretime dahil olabiliyorlar" diye konuştu.

Atölye çalışmalarından bahseden Kaçan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.