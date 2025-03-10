Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sunucu ve emekli manken Gül Gölge, Bebek'te görüntülendi. Köpeğiyle yürüyüşe çıkan ünlü isim, muhabirlerle sohbet etti.

"Her şey güzel gidiyor... Çocuklar, ev, biraz kendimle ilgileniyorum. Bir roman yazdım, onun üzerine çalışıyorum" diyen Gül Gölge; "Biraz erken emekli oldum gibi... 'Hayat beni öyle yönlendirdi' diyelim. Daha meraklı, daha ilgili olduğum şeylere yöneldim. Pandemiden beri aslında bu kafadayım diyelim. Okumalar, araştırmalar derken romana evrildi ve meyvesi de o oldu. Bunun dışında ata biniyorum. Şu ara biraz belim sakat ama her zaman benim hayatımda..." ifadelerini kullandı.