Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gül Onat'tan, Evrim Akın'a destek: Kınıyorum - Magazin haberleri

        Gül Onat'tan, Evrim Akın'a destek

        Oyuncu Gül Onat, eski rol arkadaşları tarafından çeşitli iddialarla suçlanan Evrim Akın'a destek vererek; "Bu karalama kampanyasını başlatanları şiddetle kınıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 12:19 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evrim Akın'a destek verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Evrim Akın hakkındaki suçlamalara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Oyuncu Gül Onat ise Akın'a destek veren bir mesaj yayımladı.

        Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, Evrim Akın ile yer aldığı bir fotoğrafını paylaşarak, meslektaşını savundu.

        Gül Onat, şu ifadelere yer verdi: Evrim Akın ve Mustafa Kotan... 'Köstebekgiller' seti. Sevgili Evrim'in sağdan, soldan karalama bombardımanına tutulduğunu esefle görüyorum. 2015 yılında Mustafa Kotan yönetiminde 'Köstebekgiller Sihirli Orman' filminde çalıştım. Son derece ılımlı keyifli bir çalışmaydı. Asena, kendisine böylesine kötülüğü dokunan bir insanla neden bu kadar ılımlı ve sorunsuz çalıştı acaba? Evrim Akın tanıdığım en sevgi dolu, hayvan dostu ve çok yardımsever bir insandır. Bu karalama kampanyasını başlatanları şiddetle kınıyor, 'vicdan' diyorum. Vicdan ve Allah korkusu...

        NE OLMUŞTU?

        Asena Keskinci, Zeynep Gülmez ve Yağmur Ün, geçmişte birlikte yer aldıkları Evrim Akın'ı hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Keskinci, Evrim Akın'ın zorbalıklarına maruz kaldığını iddia ederek sette herkesle tartıştığını ve kendisine çok kötü davrandığını ileri sürmüştü. Asena Keskinci ayrıca annesi Ayşe Demirci ile babası Güray Keskinci'nin boşanmasında Evrim Akın'ın payı olduğunu dile getirmişti.

        Evrim Akın'ın 'Alemin Kralı' adlı dizideki eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez de; "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır; ilahi adalet, ettiğini bulma ya da neyse, ne işte" ifadelerini kullandı. O dönem dizide makyöz olarak çalışan Arzu Yurter de Asena Keskinci'ye destek vererek Evrim Akın'ın kendisini işinden kovdurduğunu ileri sürdü. Evrim Akın'ın 'Alemin Kralı' adlı dizideki eski rol arkadaşı Yağmur Ün de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Farklı dönemlerde, farklı kuşaklara aynı şeyi yapabilmek yetenek değil; karanlık... Ve böyle bir tavrı süslü cümlelerle meşrulaştırmaya çalışmak kötü bir istikrar göstergesi. Bazı yüzler zamanla değişmez sadece maskeleri düşer" dedi.

        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Evrim Akın
        #Gül Onat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama