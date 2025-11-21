NE OLMUŞTU?

Asena Keskinci, Zeynep Gülmez ve Yağmur Ün, geçmişte birlikte yer aldıkları Evrim Akın'ı hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Keskinci, Evrim Akın'ın zorbalıklarına maruz kaldığını iddia ederek sette herkesle tartıştığını ve kendisine çok kötü davrandığını ileri sürmüştü. Asena Keskinci ayrıca annesi Ayşe Demirci ile babası Güray Keskinci'nin boşanmasında Evrim Akın'ın payı olduğunu dile getirmişti.

Evrim Akın'ın 'Alemin Kralı' adlı dizideki eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez de; "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır; ilahi adalet, ettiğini bulma ya da neyse, ne işte" ifadelerini kullandı. O dönem dizide makyöz olarak çalışan Arzu Yurter de Asena Keskinci'ye destek vererek Evrim Akın'ın kendisini işinden kovdurduğunu ileri sürdü. Evrim Akın'ın 'Alemin Kralı' adlı dizideki eski rol arkadaşı Yağmur Ün de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Farklı dönemlerde, farklı kuşaklara aynı şeyi yapabilmek yetenek değil; karanlık... Ve böyle bir tavrı süslü cümlelerle meşrulaştırmaya çalışmak kötü bir istikrar göstergesi. Bazı yüzler zamanla değişmez sadece maskeleri düşer" dedi.