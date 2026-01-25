Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıyan Gülben Ergen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ergen, iş çıkışı arkadaşlarıyla birlikte yemeğe geldiğini, yoğun temposu arasında bu tür küçük kaçamaklar yaptığını ve hamburger yediğini söyledi. Tatil yaptığını da dile getiren Ergen, oğlunu ziyaret etmek için İspanya’ya gittiğini ve ona doğum gününde sürpriz yaptığını ifade etti.

ABD'de çektiği klibin montajının tamamlandığını ve yayınlandığını söyleyen Gülben Ergen, yeni şarkılarının da hazır olduğunu ve okumaların devam ettiğini aktardı. Ayrıca yakın zamanda Müjdat Gezen'in uyarladığı Yeşilçam komedisi olan 'Gırgıriye'de sahne alacağını söyleyen Ergen, sahnede dans gösterisinin de olacağını ifade etti.

Öte yandan oğlu Ares'in babası Mustafa Erdoğan'ın gösterisinde sahne almasıyla ilgili de konuşan Gülben Ergen, bunun kendisi için büyük bir gurur olduğunu, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Ergen, yakın zamanda yeniden sahneye çıkacağını ve ailece gösteriyi izlemeye gideceklerini de ekledi.