Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Gülben Ergen: Cem Yılmaz'ı da Tarkan'ı da çok seviyorum

        Gülben Ergen: Cem'i de Tarkan'ı da çok seviyorum

        Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde Tarkan'ın Cem Yılmaz ile sahnede şarkı söylemesi hakkında konuştu; "Cem'i de Tarkan'ı da çok severim. Sahneyi izledim ama Tarkan'ın konserine gidemedim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 10:02 Güncelleme: 25.01.2026 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İkisini de çok seviyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıyan Gülben Ergen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ergen, iş çıkışı arkadaşlarıyla birlikte yemeğe geldiğini, yoğun temposu arasında bu tür küçük kaçamaklar yaptığını ve hamburger yediğini söyledi. Tatil yaptığını da dile getiren Ergen, oğlunu ziyaret etmek için İspanya’ya gittiğini ve ona doğum gününde sürpriz yaptığını ifade etti.

        ABD'de çektiği klibin montajının tamamlandığını ve yayınlandığını söyleyen Gülben Ergen, yeni şarkılarının da hazır olduğunu ve okumaların devam ettiğini aktardı. Ayrıca yakın zamanda Müjdat Gezen'in uyarladığı Yeşilçam komedisi olan 'Gırgıriye'de sahne alacağını söyleyen Ergen, sahnede dans gösterisinin de olacağını ifade etti.

        REKLAM

        Öte yandan oğlu Ares'in babası Mustafa Erdoğan'ın gösterisinde sahne almasıyla ilgili de konuşan Gülben Ergen, bunun kendisi için büyük bir gurur olduğunu, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Ergen, yakın zamanda yeniden sahneye çıkacağını ve ailece gösteriyi izlemeye gideceklerini de ekledi.

        21 Ocak'ta hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'in vefatıyla ilgili de konuşan Gülben Ergen; "Uzun yıllar Türk tiyatrosu ve sinemasına emek verdi, çok büyük yaşanmışlıkları ve ödülleri var. Onu çok seviyordum. Pazar günü uğurlamaya gideceğim" dedi.

        Tarkan'ın İstanbul'da verdiği konser serisi ve geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz ile birlikte sahnede şarkı söylemesi hakkında da konuşan Gülben Ergen, "Cem'i de Tarkan'ı da çok severim. Sahneyi izledim ama Tarkan'ın konserine gidemedim" ifadelerini kullandı.

        Tarkan'dan, Cem Yılmaz'a teşekkür
        Tarkan'dan, Cem Yılmaz'a teşekkür Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da kar yağışı; bazı uçak seferleri iptal edildi

        Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edilirken, trafikte de aksamalar yaşandı. (DHA)

        #Gülben Ergen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi