Gülben Ergen: Cem'i de Tarkan'ı da çok seviyorum
Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde Tarkan'ın Cem Yılmaz ile sahnede şarkı söylemesi hakkında konuştu; "Cem'i de Tarkan'ı da çok severim. Sahneyi izledim ama Tarkan'ın konserine gidemedim"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıyan Gülben Ergen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ergen, iş çıkışı arkadaşlarıyla birlikte yemeğe geldiğini, yoğun temposu arasında bu tür küçük kaçamaklar yaptığını ve hamburger yediğini söyledi. Tatil yaptığını da dile getiren Ergen, oğlunu ziyaret etmek için İspanya’ya gittiğini ve ona doğum gününde sürpriz yaptığını ifade etti.
ABD'de çektiği klibin montajının tamamlandığını ve yayınlandığını söyleyen Gülben Ergen, yeni şarkılarının da hazır olduğunu ve okumaların devam ettiğini aktardı. Ayrıca yakın zamanda Müjdat Gezen'in uyarladığı Yeşilçam komedisi olan 'Gırgıriye'de sahne alacağını söyleyen Ergen, sahnede dans gösterisinin de olacağını ifade etti.
Öte yandan oğlu Ares'in babası Mustafa Erdoğan'ın gösterisinde sahne almasıyla ilgili de konuşan Gülben Ergen, bunun kendisi için büyük bir gurur olduğunu, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Ergen, yakın zamanda yeniden sahneye çıkacağını ve ailece gösteriyi izlemeye gideceklerini de ekledi.
21 Ocak'ta hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'in vefatıyla ilgili de konuşan Gülben Ergen; "Uzun yıllar Türk tiyatrosu ve sinemasına emek verdi, çok büyük yaşanmışlıkları ve ödülleri var. Onu çok seviyordum. Pazar günü uğurlamaya gideceğim" dedi.
Tarkan'ın İstanbul'da verdiği konser serisi ve geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz ile birlikte sahnede şarkı söylemesi hakkında da konuşan Gülben Ergen, "Cem'i de Tarkan'ı da çok severim. Sahneyi izledim ama Tarkan'ın konserine gidemedim" ifadelerini kullandı.