Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tarkan'dan, Cem Yılmaz'a teşekkür - Magazin haberleri

        Tarkan'dan, Cem Yılmaz'a teşekkür

        Tarkan, İstanbul'daki konser serisinin 3'üncü gecesinde kendisine sahnede eşlik eden Cem Yılmaz'a teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 17:00 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarkan'dan, Cem Yılmaz'a teşekkür
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarkan, geçtiğimiz salı akşamı verdiği konserinde Cem Yılmaz'ı sahnesinde ağırladı. İzleyicilere büyük sürpriz yapan ikili, 'Kuzu Kuzu' şarkısını birlikte söyledi. Tarkan ve Cem Yılmaz'ın performansı büyük yankı uyandırdı.

        Tarkan, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'a teşekkür etti. Birlikte yer aldıkları fotoğrafları paylaşan ünlü şarkıcı; "20.01.2026 İstanbul. Bu konserin en unutulmaz anlarından biri Cem’le 'Kuzu Kuzu' düetimizdi :) O yüzden bu anlar özel bir post paylaşımını fazlasıyla hak etti bence. Bu güzel sürprizi yapmayı kabul ettiğin ve varlığınla sahnemi onurlandırdığın için çok teşekkürler sevgili Cem Yılmaz. Love you" mesajını yazdı.

        Cem Yılmaz da konser sonrasında bulunduğu paylaşımda; "40 yılda bir olan doğa olayı" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kızının erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı

        Karabük'te, Murat K. tartıştığı kızının erkek arkadaşı Berk H.'yi (23) pompalı tüfekle ayağından vurarak yaraladı. Çevredeki bir binaya sığınan yaralı Berk H. ambulansla hastaneye kaldırılırken, daha sonra çevreye rastgele ateş eden Murat K. polis tarafından gözaltına alındı.

        #cem yılmaz
        #tarkan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya'da bir tren kazası daha
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz