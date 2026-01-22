Tarkan'dan, Cem Yılmaz'a teşekkür

Tarkan, geçtiğimiz salı akşamı verdiği konserinde Cem Yılmaz'ı sahnesinde ağırladı. İzleyicilere büyük sürpriz yapan ikili, 'Kuzu Kuzu' şarkısını birlikte söyledi. Tarkan ve Cem Yılmaz'ın performansı büyük yankı uyandırdı.

Tarkan, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'a teşekkür etti. Birlikte yer aldıkları fotoğrafları paylaşan ünlü şarkıcı; "20.01.2026 İstanbul. Bu konserin en unutulmaz anlarından biri Cem’le 'Kuzu Kuzu' düetimizdi :) O yüzden bu anlar özel bir post paylaşımını fazlasıyla hak etti bence. Bu güzel sürprizi yapmayı kabul ettiğin ve varlığınla sahnemi onurlandırdığın için çok teşekkürler sevgili Cem Yılmaz. Love you" mesajını yazdı.

Cem Yılmaz da konser sonrasında bulunduğu paylaşımda; "40 yılda bir olan doğa olayı" demişti.