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        Gülben Ergen'in rotası değişmedi

        Tatil sezonunu açan Gülben Ergen, soluğu yine Bodrum'da aldı. Denizin tadını çıkaran Ergen, iskelede dostlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 07:54
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gülben Ergen, her yıl olduğu gibi rotasını yine Bodrum'a çevirdi.

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        50 yaşındaki Ergen, Gündoğan'da görüntülendi. Sıcak havadan bunalan Gülben Ergen, kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı.

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        Gün boyu denizde yüzen Ergen, ardından yakın arkadaşlarıyla sohbet etti.

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        Ünlü şarkıcının o anları objektiflere böyle yansıdı.

        #Gülben Ergen
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