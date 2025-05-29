Gülben Ergen sahnede servis ekibiyle oynadı

Gülben Ergen, Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Ergen, konserin ilerleyen dakikalarında; "Garson arkadaşlarımız hep hizmet ediyorlar. Buralarda sahneye kim çıkarsa çıksın eğlenemiyorlar. Varsa, yoksa hizmet" sözleriyle çalışan servis elemanları için seyirciden bir şarkılık izin alarak onları sahneye davet etti.

Gülben Ergen, servis ekibi ile birlikte şarkı söyleyip dans etti.