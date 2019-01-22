Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül, 2. Sayfa' programına konuk olmuştu. Ergül, 'Hepsi' grubundan mutsuz olduğu için ayrıldığı söyleyince grup üyesi Cemre Kemer'den cevap gecikmemişti.
"MUTSUZ OLDUĞUM İÇİN AYRILMAK İSTEDİM"
Gülçin Ergül, gruptan ayrılmasıyla ilgili, "Her şeyin negatif ve pozitif yanları var, grup olmanın da zor yanları vardı. Negatif tarafları beni yormaya başladı. Mutsuz olduğum için ayrılmak istedim. Televizyonda anlatılmayacak kadar karışık şeyler var. Bunu yapmak istemezdim, benim kararımdı gruptan ayrılmak. Daha iyi bir yere gitmiyordu benim için." demişti.
"ADAMA SORMAZLAR MI YEDİĞİN KABA TÜKÜRMEK OLUR MU DİYE?"
Ergül'ün açıklamalarından sonra grubun üyesi Cemre Kemer'den yanıt gecikmemişti. Kemer, "Mutsuzdum" diyen Ergül'e, "Adama sormazlar mı bu kadar derdin vardı da neden en yakın 3 insan bilmiyordu? Adama sormazlar mı bu 3'ü neden ayrılmadı beraberler diye? Adama sormazlar mı yediğin kaba tükürmek olur mu diye? Ve adama sormazlar mı bunca yıl susanlar, konuşursa ne halt edeceğim diye?" sözleriyle sitem etmişti.
GÜLÇİN ERGÜL'DEN AÇIKLAMA
Gülçin Ergül, eski grup arkadaşının sert sözlerine şu cevap verdi:
Tarafıma yönelik yapılan magazinsel açıklamaların haksızlığa yol açmasına istinaden, şunu bilmenizi isterim ki; ben hep yaptığım işlerle gündeme gelmeyi tercih ediyorum. Benim başkalarıyla gündeme gelmek gibi bir ihtiyacım yok. Ben klibimin ve albümümün çıkması vesilesiyle televizyona çıkıyorum. Polemik için asla!
"BEN KİMSEYİ İNCİTMEK İSTEMEYEN BİRİYİM"
Katıldığım programda, 10 yıl geçtiğini ve bunları aslında konuşmak istemediğimi de belirttim. Ancak soruları engelleyemediğim noktada canlı yayında, kendi hayatımla ilgili sorulara, dikkatle kimseyi kırmamaya çalışarak, kısa cevaplar vermek durumunda kaldım. Hiçbir zaman da mazi hakkında gereksiz negatif ayrıntılara girmek istemedim. Ben kimseyi incitmek istemeyen bir yapıya sahibim. Ne bana soru soranlara kaba davranabilirim, ne beni yargısız infaz yapanlara, ne beni yanlış anlayanlara ne de haksızlıklara...
Geçmişte evlendiğim için gruptan ayrıldığım ve Dubai'de balayında olduğum gibi, benim özel hayatım hakkında, asılsız ve tutarsız açıklamalar yapıldığında bile sustum. Şimdi olduğu gibi, beni ve imajımı karalamaya ve dinleyicilerimi yanıltmaya yönelik açıklamalar, her ne kadar çizgimi bozmasam da yıllardır özellikle de sosyal medyada devam etmekte. Uzun süre evlenmediğimi, bu nedenle gruptan ayrılma nedenimin bu olmadığını açıklamak zorunda bırakıldım.
"BENİM DE HEPSİ İSMİNİ KAZANMAMIZDA EMEĞİM VAR"
Müziğimi huzur içinde yapmak istemekten başka dileğim yok. Benim de Hepsi ismini kazanmamızda oldukça emeğim var, ben de emeklerime, emeklerimize saygı duyuyor ve değer veriyorum. Güzel hatırlanmasını ve kimsenin bu ismi kirletmesini istemem. İnsanlar anlaşamayabilirler fakat neticede herkesin kendi yolunda mutlu olmasını dilerim.
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