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"ADAMA SORMAZLAR MI YEDİĞİN KABA TÜKÜRMEK OLUR MU DİYE?"

Ergül'ün açıklamalarından sonra grubun üyesi Cemre Kemer'den yanıt gecikmemişti. Kemer, "Mutsuzdum" diyen Ergül'e, "Adama sormazlar mı bu kadar derdin vardı da neden en yakın 3 insan bilmiyordu? Adama sormazlar mı bu 3'ü neden ayrılmadı beraberler diye? Adama sormazlar mı yediğin kaba tükürmek olur mu diye? Ve adama sormazlar mı bunca yıl susanlar, konuşursa ne halt edeceğim diye?" sözleriyle sitem etmişti.