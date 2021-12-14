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Haberler Magazin Son dakika: Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti
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Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi, sevgilisi hayatını kaybetti

Bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı yaşamını yitirdi

Son dakika: Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti
AA

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, Ergül ise hafif yaralandı.

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Gülçin Ergül

Ünlü şarkıcı, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

'Hepsi' grubu ile yolları ayrıldıktan sonra müzik kariyerine tek başına devam eden Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile mayıs ayında fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti.

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