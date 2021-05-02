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Gülçin Karakaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gülçin Karakaya hayatı

Gülçin Karakaya kimdir? Sorusu sosyal medyanın gündeminde. İbrahim Tatlıses ile dünya evine gören Gülçin Karakaya ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Gülçin Karakaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gülçin Karakaya hayatı

Gülçin Karakaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses Gülçin Karakaya ile 5'nci kez nikah masasına oturdu. Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

26 yaşında olan Gülçin Karakaya ile 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 1,5 yıldır ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Tatlıses'i, Gülçin Karakaya ile eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırmıştı.

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