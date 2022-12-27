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'Güldür Güldür Show'dan yılbaşı sürprizleri

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen programı ‘Güldür Güldür Show’ yılbaşı özel bölümüyle ekrana geliyor. Yeni yılın heyecanını kahkahalarla yaşatacak ‘Güldür Güldür Show’a sürpriz isimler konuk oluyor

'Güldür Güldür Show'dan yılbaşı sürprizleri
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SHOW TV’de ekrana gelen, yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ yılbaşı özel bölümüyle ekrana geliyor. Yeni yılın heyecanını kahkahalarla yaşatacak ‘Güldür Güldür Show’a sürpriz isimler konuk oluyor. ‘Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümünde; Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy ve İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan izleyicilere eğlence dolu bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

Levent Yüksel, Aleyna Tilki, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan ve Türkiye’nin en geniş hayran kitlesine sahip olan isimlerinden Sagopa Kajmer ve Ramiz, izleyicilere müzik ziyafeti sunarken Devrim Özkan ve televizyon tarihinin fenomen ismi Sadettin Teksoy kahkaha dolu dakikalar yaşatacak.

Gündem yaratan skeçleri ve fenomen karakterleriyle ekranda kahkahanın tek adresi olmaya devam eden, Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Özlem Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin ve Ünal Yeter izleyicilerin karşısına çıkacak.

‘Güldür Güldür Show’, yılbaşı özel bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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