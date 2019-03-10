Güldür Güldür Show ekibinden sürpriz ziyaret!

Uğur Bilgin, Evrim Akın ve Burak Topaloğlu, sosyal medyada düzenlenen yarışmayı kazanan Duygu Çakır ve ailesi ile yeni bölümü evlerinde izledi. Sosyal medyada düzenlenen yarışmayı kazanan Çakır ailesi oyuncularla hem yeni bölümü izledi hem de merak ettikleri soruları sordular. Hiç kaçırmadan izlediklerini ve eve geleceklerini hiç beklemediklerini aktaran Çakır ailesi “Ekrandan zaten çok sempatik görünüyorsunuz ama yakından daha da sempatikmişsiniz” dedi. Uğur Bilgin ise hislerini “İnsanların evlerini açacakları kadar bizleri içinde hissetmeleri çok güzel bir duygu!” diyerek ifade etti. Evrim Akın ise evin genç kızlar ile uzun uzun hikayelerini paylaştı.

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarını renklendiriyor. Komedi klasiğinde eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!