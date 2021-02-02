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Güldür Güldür Show oyuncuları kim? İşte Güldür Güldür oyuncuları isimleri!

Ali Sunal'ın sunumuyla her hafta birbirinden renkli skeçlerle izleyenlere kahkaha dolu dakikalar yaşatan Güldür Güldür Show bu akşam yeni bölümüyle SHOW TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Fenomen komedi programı Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları araştırılıyor. Televizyon ekranlarının en sevilen komedi programlarından Güldür Güldür oyuncuları kimdir? İşte Güldür Güldür oyuncu kadrosu...

Güldür Güldür Show oyuncuları kim? İşte Güldür Güldür oyuncuları isimleri!

Televizyon ekranlarının reyting rekortmeni komedi programı Güldür Güldür oyuncu kadrosu merak ediliyor. Güldür Güldür yeni bölüm bu akşam Show TV'de seyirci karşısına çıkacak. Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği programda çeşitli skeçler yer alıyor. Güldür Güldür oyuncuları merak konusu. Güldür Güldür oyuncuları kimdir? İşte Güldür Güldür oyuncu kadrosu...

GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCU KADROSU

Açelya Topaloğlu
Ali Sunal
Alper Kul
Aylin Kontente
Aziz Aslan
Berkay Tulumbacı
Burak Topaloğlu
Dağhan Külegeç
Doğa Rutkay
Ecem Erkek


Giray Altınok
İrem Kahyaoğlu
Mahir İpek
Meltem Yılmazkaya
Murat Akkoyunlu
Onur Atilla
Onur Buldu
Uğur Bilgin
Ünal Yeter

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