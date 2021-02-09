Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Güldür Güldür Show oyuncuları tam kadro! Güldür Güldür oyuncuları kim, isimleri ne?

Show TV'nin fenomen komedi, programlarından biri olan Güldür Güldür Show, bu sene de zengin oyuncu kadrosu ve birbirinden komik skeçleriyle televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ali Sunal'ın sunumuyla her hafta salı akşamı yayınlanan Güldür Güldür Show oyuncuları araştırılıyor. Güldür Güldür oyuncuları kimdir? İşte Güldür Güldür oyuncu kadrosu...

Güldür Güldür Show oyuncuları tam kadro! Güldür Güldür oyuncuları kim, isimleri ne?

Televizyon ekranlarının reyting rekortmeni komedi programı Güldür Güldür oyuncu kadrosu merak ediliyor. Güldür Güldür yeni bölüm bu akşam Show TV'de seyirci karşısına çıkacak. Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği programda çeşitli skeçler yer alıyor. Güldür Güldür oyuncuları merak konusu. Güldür Güldür oyuncuları kimdir? İşte Güldür Güldür oyuncu kadrosu...

GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCU KADROSU

Açelya Topaloğlu
Ali Sunal
Alper Kul
Aylin Kontente
Aziz Aslan
Berkay Tulumbacı
Burak Topaloğlu
Dağhan Külegeç
Doğa Rutkay
Ecem Erkek


Giray Altınok
İrem Kahyaoğlu
Mahir İpek
Meltem Yılmazkaya
Murat Akkoyunlu
Onur Atilla
Onur Buldu
Uğur Bilgin
Ünal Yeter

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. yeni bölümü ne zaman yayı
TELEVİZYONEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok?
Elçiyi Öldür filmi oyuncuları kimler? Elçiyi Öldür filmi konusu nedir?
TELEVİZYONElçiyi Öldür filmi oyuncuları kimler?
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda oyuncuları kimler? Romantik Komedi 2 filmi konusu nedir?
TELEVİZYONRomantik Komedi 2: Bekarlığa Veda oyuncuları kimler?
Malcolm & Marie filmi oyuncuları kimler? Malcolm ve Marie filmi konusu nedir?
TELEVİZYONMalcolm & Marie filmi oyuncuları kimler?
Baraj oyuncuları kimler ve isimleri ne? Baraj dizisi nerede çekiliyor? İşte Baraj oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONBaraj dizisi oyuncuları kimler?
Hekimoğlu dizi oyuncuları tam kadro! Hekimoğlu oyuncuları kim, isimleri ne?
TELEVİZYONHekimoğlu dizisi oyuncuları kim?
Masumlar Apartmanı oyuncuları tam kadro! Masumlar Apartmanı oyuncuları kim, isimleri ne?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı oyuncuları kim?
TV Yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 9 Şubat 2021
'Çukur'da şaşırtan değişim! Çukur'da neler olacak
TELEVİZYON'Çukur'da şaşırtan değişim!
Reyting sonuçları 8 Şubat 2021 Pazartesi! Dizi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Pazartesi reytingleri
TELEVİZYON8 Şubat reyting sonuçları açıklandı