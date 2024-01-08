'Güldür Güldür Show' özel gösterileri devam ediyor
Türkiye ve yurt dışındaki özel gösterilerine devam eden 'Güldür Güldür Show', 25 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde, şubatta ise Almanya'da sahnelenecek
Giriş: 08.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:21
'Güldür Güldür Show', Türkiye ve yurt dışındaki özel gösterilerine devam ediyor. O gösterilerden biri de 25 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacak.
Eylülde ABD ve Kanada'da olmak üzere Kuzey Amerika turnesinde 4 şehirde 6 oyunla 15 bin seyirciye kahkaha attıran 'Güldür Güldür Show', şubattaki Almanya turnesinde ise Stuttgart, Münih, Frankfurt ve Bochum'da sahnelenecek.