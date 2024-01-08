'Güldür Güldür Show' özel gösterileri devam ediyor Türkiye ve yurt dışındaki özel gösterilerine devam eden 'Güldür Güldür Show', 25 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde, şubatta ise Almanya'da sahnelenecek

'Güldür Güldür Show', Türkiye ve yurt dışındaki özel gösterilerine devam ediyor. O gösterilerden biri de 25 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacak.

Eylülde ABD ve Kanada'da olmak üzere Kuzey Amerika turnesinde 4 şehirde 6 oyunla 15 bin seyirciye kahkaha attıran 'Güldür Güldür Show', şubattaki Almanya turnesinde ise Stuttgart, Münih, Frankfurt ve Bochum'da sahnelenecek.

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