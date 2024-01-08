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        Haberler Magazin 'Güldür Güldür Show' özel gösterileri devam ediyor

        'Güldür Güldür Show' özel gösterileri devam ediyor

        Türkiye ve yurt dışındaki özel gösterilerine devam eden 'Güldür Güldür Show', 25 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde, şubatta ise Almanya'da sahnelenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:21
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        Özel gösterileri devam ediyor
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        'Güldür Güldür Show', Türkiye ve yurt dışındaki özel gösterilerine devam ediyor. O gösterilerden biri de 25 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacak.

        Eylülde ABD ve Kanada'da olmak üzere Kuzey Amerika turnesinde 4 şehirde 6 oyunla 15 bin seyirciye kahkaha attıran 'Güldür Güldür Show', şubattaki Almanya turnesinde ise Stuttgart, Münih, Frankfurt ve Bochum'da sahnelenecek.

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