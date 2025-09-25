Habertürk
        'Güldür Güldür Show'un 13'üncü sezon afişi yayınlandı

        Türkiye'nin sevilen ve izleyicileri her bölümünde güldüren programı için geri sayım başladı. SHOW TV'nin fenomen programı 'Güldür Güldür Show'un 13'üncü sezon afişi yayınlandı

        Giriş: 25.09.2025 - 21:32 Güncelleme: 25.09.2025 - 21:32
        13'üncü sezon afişi yayınlandı
        SHOW TV ekranlarının sevilen programı, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 'Güldür Güldür Show', 13'üncü sezonuna merhaba diyor.

        Yepyeni skeçleri, kahkaha dolu anları ve güçlü oyuncu kadrosuyla 'Güldür Güldür Show'un merakla beklenen yeni afişi yayınladı. Program, yine unutulmaz skeçleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

        Yıllardır milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen program yeni sezonda da gündeme ışık tutan skeçleri, mizahi dokunuşları ve unutulmaz karakterleriyle izleyicileri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor.

        Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'da; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı yer alıyor.

        'Güldür Güldür Show' yeni bölümleriyle yakında SHOW TV’de.

        #show tv
        #Güldür Güldür Show
