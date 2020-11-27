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Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un yeni tanıtım bölümü yayınlandı. Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show, yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var!

Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Güldür Güldür Show’un Tanıtımı;

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