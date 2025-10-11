Habertürk
        'Güldür Güldür Show'un yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Güldür Güldür Show'un yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 21:57 Güncelleme: 11.10.2025 - 21:57
        Kahkahalar ile buluşmaya az kaldı
        SHOW TV'nin, yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show'un yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı.

        İşte 'Güldür Güldür Show'un Tanıtımı;

        7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu sezonda da kahkaha tufanı var!

        Yıllardır sayısız başarıya imza atan, komedinin vazgeçilmez programı haline gelen 'Güldür Güldür Show' yeni sezon ilk bölümüyle 18 Ekim Cumartesi akşamı SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

        Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı yer alıyor.

        'Güldür Güldür Show', 13. sezonuyla 18 Ekim Cumartesi saat 20.00'de SHOW TV'de başlıyor.

