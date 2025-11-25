'Güldür Güldür Show', yılın en iyi komedi programı

25. Yıl İnternet Medyası Yılın En iyileri Ödülleri töreni Hilton İstanbul Maslak’da yapıldı. Loris Parfüm ana sponsorluğundaki geceye ödüllerini almak üzere; TV, sinema, tiyatro, müzik, siyaset, iş dünyasından pek çok ünlü isim geceye katıldı.

Geceye ayrıca Hollandalı dünyaca ünlü sinema oyuncusu Hollywood yıldızı Franky Lankester da katılarak sahnede 'Uluslararası Başarı Ödülü'nü sürpriz bir şekilde elinde ödülle sahneye gelen Star Wars film serisinin karakteri Darth Vader’ın elinden aldı.

Nurettin Soydan ile Reyhan Özdemir’in ev sahipliğinde düzenlenen, sunuculuğunu Duygu Canbaş’ın üstlendiği gecede ödüllerini almak üzere TV, sinema, tiyatro, müzik, siyaset, iş dünyasından pek çok ünlü isim geceye katıldı. Ödül alan ünlü isimler, Nurettin Soydan ile birlikte gecenin kutlama pastasını sahnede hep birlikte kesti.

Ödül töreninin 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk gelmesinden dolayı gecenin ana teması başta ulu önder ve baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim dünyasına adını yazdıran tüm öğretmenlerdi. Ödül alan tüm ünlü isimler, öğrencilerine emek veren öğretmenleri saygıyla andı. Sahneye tüm öğretmenleri temsilen çıkan öğretmen çift Cangül Özdemir Akın ile öğretmen Samet Akın alkışlarla karşılandılar.