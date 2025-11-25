Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Güldür Güldür Show', yılın en iyi komedi programı

        'Güldür Güldür Show', yılın en iyi komedi programı

        SHOW TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür Show', 25. Yıl İnternet Medyası Yılın En iyileri Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Komedi Programı' dalında ödüle lâyık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 12:55 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılın en iyi komedi programı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        25. Yıl İnternet Medyası Yılın En iyileri Ödülleri töreni Hilton İstanbul Maslak’da yapıldı. Loris Parfüm ana sponsorluğundaki geceye ödüllerini almak üzere; TV, sinema, tiyatro, müzik, siyaset, iş dünyasından pek çok ünlü isim geceye katıldı.

        Geceye ayrıca Hollandalı dünyaca ünlü sinema oyuncusu Hollywood yıldızı Franky Lankester da katılarak sahnede 'Uluslararası Başarı Ödülü'nü sürpriz bir şekilde elinde ödülle sahneye gelen Star Wars film serisinin karakteri Darth Vader’ın elinden aldı.

        Nurettin Soydan ile Reyhan Özdemir’in ev sahipliğinde düzenlenen, sunuculuğunu Duygu Canbaş’ın üstlendiği gecede ödüllerini almak üzere TV, sinema, tiyatro, müzik, siyaset, iş dünyasından pek çok ünlü isim geceye katıldı. Ödül alan ünlü isimler, Nurettin Soydan ile birlikte gecenin kutlama pastasını sahnede hep birlikte kesti.

        REKLAM

        Ödül töreninin 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk gelmesinden dolayı gecenin ana teması başta ulu önder ve baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim dünyasına adını yazdıran tüm öğretmenlerdi. Ödül alan tüm ünlü isimler, öğrencilerine emek veren öğretmenleri saygıyla andı. Sahneye tüm öğretmenleri temsilen çıkan öğretmen çift Cangül Özdemir Akın ile öğretmen Samet Akın alkışlarla karşılandılar.

        Gönül Yazar, Gülden Karaböcek, Hakan Peker, Bengü Bilik ve gazeteci Hakkı Yalçın'a 'Hayat Boyu Başarı Ödülleri'ni duayen gazeteci Fikret Ercan verdi.

        'GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW', YILIN EN İYİ KOMEDİ PROGRAMI

        SHOW TV'de yayınlanan BKM yapımı 'Güldür Güldür Show', 'Yılın En İyi Komedi Programı Ödülü'ne lâyık görüldü. Program, onlarca ödülüne bir yenisini daha ekledi. Ödülü; Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu ve Özgün Bayraktar aldı.

        2025'te kaybettiğimiz sanat camiasından önemli isimlerinde tek tek, isim isim anıldığı gecede en son hayata veda ederek sevenlerini adeta yasa boğan Türk sanat müziğinin usta yorumcusu Muazzez Abacı içinde özel bir anma bölümü gerçekleştirildi. Alişan, Aslı Hünel, Yeşim Salkım, Hazal merhume Muazzez Abacı’nın dillerden düşmeyen 'Vurgun' adlı şarkısını koro halinde söylediler ve büyük alkış aldılar.

        Nurettin Soydan - Suna Yıldızoğlu
        Nurettin Soydan - Suna Yıldızoğlu
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güldür Güldür Show
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın cinayeti!
        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın cinayeti!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi