'Güldür Güldür Show', yılın en iyi komedi programı
SHOW TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür Show', 25. Yıl İnternet Medyası Yılın En iyileri Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Komedi Programı' dalında ödüle lâyık görüldü
25. Yıl İnternet Medyası Yılın En iyileri Ödülleri töreni Hilton İstanbul Maslak’da yapıldı. Loris Parfüm ana sponsorluğundaki geceye ödüllerini almak üzere; TV, sinema, tiyatro, müzik, siyaset, iş dünyasından pek çok ünlü isim geceye katıldı.
Geceye ayrıca Hollandalı dünyaca ünlü sinema oyuncusu Hollywood yıldızı Franky Lankester da katılarak sahnede 'Uluslararası Başarı Ödülü'nü sürpriz bir şekilde elinde ödülle sahneye gelen Star Wars film serisinin karakteri Darth Vader’ın elinden aldı.
Nurettin Soydan ile Reyhan Özdemir’in ev sahipliğinde düzenlenen, sunuculuğunu Duygu Canbaş’ın üstlendiği gecede ödüllerini almak üzere TV, sinema, tiyatro, müzik, siyaset, iş dünyasından pek çok ünlü isim geceye katıldı. Ödül alan ünlü isimler, Nurettin Soydan ile birlikte gecenin kutlama pastasını sahnede hep birlikte kesti.
Ödül töreninin 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk gelmesinden dolayı gecenin ana teması başta ulu önder ve baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim dünyasına adını yazdıran tüm öğretmenlerdi. Ödül alan tüm ünlü isimler, öğrencilerine emek veren öğretmenleri saygıyla andı. Sahneye tüm öğretmenleri temsilen çıkan öğretmen çift Cangül Özdemir Akın ile öğretmen Samet Akın alkışlarla karşılandılar.
Gönül Yazar, Gülden Karaböcek, Hakan Peker, Bengü Bilik ve gazeteci Hakkı Yalçın'a 'Hayat Boyu Başarı Ödülleri'ni duayen gazeteci Fikret Ercan verdi.
SHOW TV'de yayınlanan BKM yapımı 'Güldür Güldür Show', 'Yılın En İyi Komedi Programı Ödülü'ne lâyık görüldü. Program, onlarca ödülüne bir yenisini daha ekledi. Ödülü; Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu ve Özgün Bayraktar aldı.
2025'te kaybettiğimiz sanat camiasından önemli isimlerinde tek tek, isim isim anıldığı gecede en son hayata veda ederek sevenlerini adeta yasa boğan Türk sanat müziğinin usta yorumcusu Muazzez Abacı içinde özel bir anma bölümü gerçekleştirildi. Alişan, Aslı Hünel, Yeşim Salkım, Hazal merhume Muazzez Abacı’nın dillerden düşmeyen 'Vurgun' adlı şarkısını koro halinde söylediler ve büyük alkış aldılar.Nurettin Soydan - Suna Yıldızoğlu