Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon ‘Güldür Güldür Show’a sürpriz konuk

        ‘Güldür Güldür Show’a sürpriz konuk

        SHOW TV'nin fenomen programı 'Güldür Güldür Show'a tanınmış ressam Orhan Albaş konuk oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 12:10 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Güldür Güldür Show'a sürpriz konuk
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show’da yeni bölümünde de kahkaha tufanı olacak.

        Yıllardır sayısız başarıya imza atan, komedinin vazgeçilmez programı haline gelen ‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle cumartesi akşamı SHOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşarak eğlence hız kesmeden devam edecek.

        REKLAM

        Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı yer alıyor.

        #resim#1323117#

        'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #‘Güldür Güldür Show’
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Kurak kasım! Yüzde 18'lik büyük düşüş!
        Kurak kasım! Yüzde 18'lik büyük düşüş!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım