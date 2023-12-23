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        Haberler Magazin Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun acı günü - Magazin haberleri

        Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun acı günü

        Oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, annesi Hayrunnisa Kalkan'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:02
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        Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun acı günü
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        2019'da vefat eden Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun annesi Hayrunnisa Kalkan'dan acı haber geldi. Hayrunnisa Kalkan'ın 93 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

        "TARIKCIĞIM İLE BULUŞTULAR"

        Üzücü haberi, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu duyurdu. Ünlüoğlu , yaptığı açıklamada, "Can yoldaşım, canımın içi annemi kaybettim. Tarıkcığım ile buluştular..." ifadelerini kullandı.

        Hayrunnisa Kalkan'ın cenazesinin bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

        Fotoğraflar: Instagram

        "Sihirli bir gücüm olsaydı..."
        "Sihirli bir gücüm olsaydı..."
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        #Gülenay Kalkan Ünlüoğlu
        #Gülenay Kalkan
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