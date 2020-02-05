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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, dün akşam CMYLMZ-Diamond Elite Platinum Plus gösterisi ile seyirciyle buluştu. Cem Yılmaz'ı izlemeye gelenler arasında iş insanı Güler Sabacı da vardı. Güler Sabancı, oyun sonrası Cem Yılmaz ile kuliste çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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Sabancı, bu gönderisine "Çok kıymetli! Cem Yılmaz güldürdü, özgürleştirdi, iyi geldi. İyi ki var" notunu düştü.

Güler Sabancı, bu fotoğraflarını ise "Galiba bu daha neşeli. Kıymetli Cem Yılmaz'la beraber olup da gülmemek olur mu?" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Güler Sabancı'nın sosyal medya hesaplarından yaptıkları övgü dolu paylaşımlar takipçilerinden büyük ilgi gördü.