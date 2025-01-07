Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi halka arz talep toplama, lot dağıtımı, fon kullanımı ve BIST kodu

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ilan edildi. Gülermak Ağır Sanayi’nin halka arz süreci Ocak ayında yapılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise toplamda 4,8 milyar TL olarak açıklandı. BIST kodu GLRMK olarak duyuruldu. İşte Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz tarihleri ve detayları