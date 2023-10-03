Gülistan nine 85 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
Samsun'un Alaçam ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki Gülistan Kurt, alevlerin arasında kaldı. Yaşlı kadının cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Morguna gönderildi. Jandarma, evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlattı
Samsun'da olay, Alaçam ilçesindeki Karaçukur Mahallesi'nde yaşandı. Üç çocuk annesi Gülistan Kurt'un (85) yalnız yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SOBADAN ÇIKAN KIVILCIMLAR EVİ YAKTI
Sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu tahmin edilen yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürürdü.
SOBAYI YAKTIKTAN SONRA UYUMUŞ
Sağlık ekipleri, sobayı yaktıktan sonra uyuduğu belirtilen Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze otopsi için Trabzon Adli Tıp Morguna gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma, evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlattı.