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HaberlerMüzikGüliz Ayla 'Evdekilere Söyle' diyor - Magazin haberleri
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Güliz Ayla 'Evdekilere Söyle' diyor

Söz yazarı ve besteci kimliğiyle birçok hit şarkıya imza atan Güliz Ayla, yepyeni single çalışması "Evdekilere Söyle"yi müzikseverlerin beğenisine sunuyor

Güliz Ayla 'Evdekilere Söyle' diyor - Magazin haberleri
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Sözü ve müziği Güliz Ayla'ya ait olan şarkının düzenlemesi ve mixi başarılı aranjör Sabi Saltiel'e, masteringi ise Will Quinnell'e (Sterling Sound) ait. Güliz Ayla'nın yepyeni fotoğrafları Halil Güzel tarafından çekildi. Kapak tasarımı ise Amaia Otalola tarafından gerçekleştirildi.

Şarkı sözlerinde cesur, güçlü ve bir o kadar da eğlenceli bir kadının duygularının anlatıldığı "Evdekilere Söyle"nin video klibinde Ayla'ya 15 kişilik profosyonel dans grubu da eşlik etti. Çekimin kostümlerinin styling'i Bedirhan Taşçı tarafından yapıldı. Yönetmenliğini ise Melih Kun üstlendi.

Güliz Ayla'nın yepyeni şarkısı "Evdekilere Söyle", tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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