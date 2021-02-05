Güliz Ayla 'Evdekilere Söyle' diyor

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Sözü ve müziği Güliz Ayla'ya ait olan şarkının düzenlemesi ve mixi başarılı aranjör Sabi Saltiel'e, masteringi ise Will Quinnell'e (Sterling Sound) ait. Güliz Ayla'nın yepyeni fotoğrafları Halil Güzel tarafından çekildi. Kapak tasarımı ise Amaia Otalola tarafından gerçekleştirildi.

Şarkı sözlerinde cesur, güçlü ve bir o kadar da eğlenceli bir kadının duygularının anlatıldığı "Evdekilere Söyle"nin video klibinde Ayla'ya 15 kişilik profosyonel dans grubu da eşlik etti. Çekimin kostümlerinin styling'i Bedirhan Taşçı tarafından yapıldı. Yönetmenliğini ise Melih Kun üstlendi.

Güliz Ayla'nın yepyeni şarkısı "Evdekilere Söyle", tüm dijital platformlarda yerini aldı.