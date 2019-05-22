Güllü Köse kimdir soruları merak konusu oldu. Adana'da 2 yıl önce sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen güzellik merkezi işletmecisi Güllü Köse (34),kalça, göğüs, bacak, ince bel estetiklerinin ardından bu defa kalıcı makyajını lazerle sildirirken kaş derisinin yanması nedeniyle 22'nci kez estetik ameliyatı oldu. Kaş estetiğiyle aynı anda yanaklarını da incelten Köse, "İnsanlara bu konuda ilham olmayı seviyorum" dedi.

GÜLLÜ KÖSE KİMDİR?

Adana'da yaşayan 34 yaşındaki Güllü Köse 2 çocuk annesidir. Köse, Geçtiğimiz aylarda kalça, göğüs, bacak, ince bel operasyonları geçiren Güllü Köse, kaş estetiği için bıçak altına yattı. Samsun'daki özel bir klinikte ameliyat olan Köse, kaş estetiğiyle aynı anda bişektomi (yanak inceltme) estetiği de yaptırdı. 20'li yaşlarının başında doğum yaptıktan sonra 105 kiloya kadar çıkınca diyet yaparak 6 ayda tam 46 kilo veren Güllü Köse, son 10 yılına 22 estetik operasyon sığdırdı. Köse, ameliyat öncesi ve sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla takipçilerini de bilgilendirmeyi ihmal etmedi.