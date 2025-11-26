Güllü'nün komşusu Muhteber Arslan: Tuğyan 'annemi camdan aşağı atacağım' dedi

26 Eylül'de Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atanmış ve dosyaya bakan savcı sayısı 3'e yükselmişti.

Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız'ın ardından ünlü şarkıcının komşusu da yeni bir iddia ortaya attı.

REKLAM

SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programına telefonla bağlanan Güllü'nün komşusu Muhteber Arslan; "Yaklaşık üç ay önce yanımda Serap ve Güzin adında iki arkadaşım daha vardı. Tuğyan'ı gördük. Tuğyan; 'Annem ile kavga ettim, annemi öldüreceğim, camdan aşağı atacağım' dedi. Vefat haberini duyunca 3 arkadaş birbirimizin yüzüne bakıp, 'Tuğyan böyle böyle dememiş miydi, konuşmayalım başımıza bela alırız' dedik. O zaman söyleyemediğim için herkesten özür dilerim ama Tuğyan bu sözleri söyledi. İfade verdikten sonra Tuğyan, Bircan'ı dövdürmüş. Seni de bu hale getirim' diyerek, tehdit etti. Bugün de savcılığa gidip ifade vereceğim" ifadelerini kullandı.