Osman Yıldız'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: Bu açıklamayı yapma nedenim tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Tuğyan, annemin bakıcılığını yaptığı çocuğun annesidir. Yaklaşık 15 - 20 gün önce Tuğyan'ın ısrarı üzerine çıkıp bazı açıklamalarda bulundum. Orada söylediğim her şey Tuğyan'ın bana söylemem için yönlendirdiği ifadelerdir. Tuğyan, Güllü hanımın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana 5 - 6 kez 'annemi bıçakla veya silahla öldür' yönünde teklifte bulunmuştur. Bana, 'evin arka tarafında bir giriş var orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin' şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur. Her seferinde bu söylemleri reddettim ancak korktuğum ve kimsenin bana inanmayacağını düşündüğüm için o dönem, herhangi bir yere bildirimde bulunamadım. Tuğyan, bu eylemi gerçekleştirmem durumunda 1 daire vereceğini ve burada annenle birlikte yaşarsın şeklinde teklifte de bulunmuştur. Güllü hanıma karşı hiçbir şekilde zarar verme niyetim olmamıştır. Kendisi bana ve anneme emek vermiş, ekmeğini yediğimiz biridir. Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğini düşünüyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönündedir. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm.
Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni açıklama
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin kördüğüm henüz çözülemedi. Ardı arkası kesilmeyen iddialara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Güllü'nün torununun bakıcısı Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız, SHOW HABER'e yeni açıklamalarda bulundu
26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Güllü’nün torununun bakıcısı Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında iddialarda bulunarak, Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürmüştü. Osman Yıldız, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi öldürmesi karşılığında kendisine bir daire vereceğini söylemişti.Tuğyan Ülkem Gülter
Savcılığa ifade de veren Osman Yıldız, SHOW HABER'e yeni açıklamalarda bulundu.
Osman Yıldız; "Tuğyan, 18 yaşından küçük olduğum için daha az ceza alacağımı söyledi. Çınarcık'taki herkes Tuğyan'ı suçluyor. Tuğyan yapmadı bence, Sultan'a yaptırdı. Tuğyan, azmettirdi. Sultan da son bir aydır o evde bunun için yaşıyordu zaten. Güllü annenin kanı yerde kalmasın" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Sevilay Yılman, SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında; "Osman, bence sorunlu. Yönlendirebilir gibi... Zaten 17 yaşında, duyduğum kadarıyla 12 yaşından beri de yasaklı madde kullanıyor. Sağlıklı bir ruh hali yok" dedi.
DAHA ÖNCE FARKLI AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU
Osman Yıldız, daha önce katıldığı bir programda Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürebileceğine inanmadığını belirterek; "Tuğyan'ın annesini öldürdüğünü düşünmüyorum. Annesini ölmesini istediği mesajlar öfkeyle yazılan mesajlar. Tuğyan ve Güllü Hanım sık sık kavga ederdi. Her aile arasında böyle kavgalar olabilir" ifadesini kullanmıştı.