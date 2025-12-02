Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni açıklama

26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Güllü’nün torununun bakıcısı Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında iddialarda bulunarak, Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürmüştü. Osman Yıldız, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi öldürmesi karşılığında kendisine bir daire vereceğini söylemişti.

Tuğyan Ülkem Gülter

Savcılığa ifade de veren Osman Yıldız, SHOW HABER'e yeni açıklamalarda bulundu.

Osman Yıldız; "Tuğyan, 18 yaşından küçük olduğum için daha az ceza alacağımı söyledi. Çınarcık'taki herkes Tuğyan'ı suçluyor. Tuğyan yapmadı bence, Sultan'a yaptırdı. Tuğyan, azmettirdi. Sultan da son bir aydır o evde bunun için yaşıyordu zaten. Güllü annenin kanı yerde kalmasın" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sevilay Yılman, SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında; "Osman, bence sorunlu. Yönlendirebilir gibi... Zaten 17 yaşında, duyduğum kadarıyla 12 yaşından beri de yasaklı madde kullanıyor. Sağlıklı bir ruh hali yok" dedi.