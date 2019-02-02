Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 18. bölümü bu akşam yayınlandı. Gerçekleri öğrenen Gülperi’nin Eyüp’ten hesap sorduğu; babasının, Gülperi’ye yaptıklarını gören Hasan’ın Eyüp’ü çok sert bir dille uyardığı tanıtımda Artemis’in gözyaşları izleyenleri derinden etkiliyor. Kadir ve Gülperi birbirine sıkıca kenetlenirken, Kadir’in tutuklanmasıyla ikili arasında neler olacağı merakla bekleniyor. İşte detaylar...

GÜLPERİ 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülperi 19. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde olacak.

GÜLPERİ 18. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülperi’nin bu akşam ekrana gelecek 18. bölümünde Kadir, Eyüp’le karşı karşıya gelip canını kurtarmaya çalışırken Eyüp onu hiç beklemediği, bambaşka bir çaresizliğin içine sokar. Gülperi ve Hasan bu durum yüzünden yeniden karşı karşıya kalırlar.

Hasan ve Artemis’in arasındaki dostluk babalarının arasında olanlardan ötürü kopma noktasına gelir. Şeyma ise Gülperi’nin hayatlarına girmesiyle her şeyin dağıldığını Kadir’e ispatlamaya çalışır. Kadir ve Gülperi, karşılarına çıkan yeni zorluklar karşısında birlikte kalabilmek için geri dönüşsüz bir yola girerler. Ancak Artemis’in hayatı tehlikeye girmek üzeredir ve bu durum bambaşka sonuçlar doğuracaktır.

GÜLPERİ 18. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN