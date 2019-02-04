Show TV ekranlarının büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Gülperi 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelecek 19. bölümünde Kadir bir yandan işlemediği bir suç yüzünden cezalandırılmış olmasını hazmetmeye çalışırken bir yandan Gülperi’nin cevabının ne olacağına dair büyük bir heyecan duymaktadır. Gülperi’nin kararı ikisinin de hayatını değiştirecektir. Artemis’in kaçırıldığını öğrenen Kadir, Hasan’la birlikte onu kurtarmak için elinden geleni yapar.

Hasan, Artemis’in kendisi için ne ifade ettiğini daha iyi anlarken Bedriye ise Eyüp’ün tarafını tutarak Gülperi’yle yine karşı karşıya gelir. Gülperi, Kadir’e yardım etmeye çalışırken karşısına hiç beklemediği bir engel çıkar. Hasan ise Kadir’den aldığı yardımla Artemis için canını tehlikeye atmaktan çekinmez.

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 19. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir’in, Gülperi’nin yanıtının yazılı olduğu kağıdı düşürdüğü, Gülperi’nin Kadir’i kurtarmak için uğraştığı heyecan dolu tanıtımda Hasan, kaçırılan Artemis’in peşine düşüyor. Artemis için gözünü kırpmadan kendini tehlikeye atan Hasan’ın, Artemis’i kurtarıp kurtaramayacağı merakla bekleniyor.