Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelecek 26. bölümünde Gülperi kendini feda eder ve Şeyma’nın hayatı karşılığında Eyüp’le gider. Hasan annesini kurtarabilmek için büyük öfke duyduğu biriyle işbirliği yapmak zorunda kalacaktır. Eyüp Gülperi’yi boşanmazsa çok değer verdiği birini öldürmekle tehdit eder.

Kadir ise başındaki büyük tehlikeden habersiz kaçak hayatı süren Eyüp’ü aramaktadır. Hasan Eyüp’ün kendisine ve annesine söylediklerinin ağırlığı altında ezilir. Yakup Ağa da Eyüp’ün firarıyla korku dolu günler geçirmeye başlamıştır. Konaktaki güvenlik önlemlerini artırsa da kurtuluşunun öfkeli Hasan’ı kullanmaktan geçtiğini anlar.

Suna başlarına gelen olayların sorumlusu olarak Gülperi’yi görmektedir. Şeyma’yı yanına, Kadir’in evine alır. Ancak Şeyma kendini kaybedecek ve hem Gülperi hem Artemis’e zarar verecek korkunç bir hareket yapar. Bu olay sonunda Artemis ile annesinin ilişkisi zarar görürken Kadir de kızının velayetini almak için bir mücadeleye girişir.

Gülperi ve Kadir sorunlara karşı aşklarının ardında dururlar. Kadir tam Eyüp’ü yakalamışken Hasan’ın tabancasından çıkan bir kurşun yanlış hedefi vurur ve mutluluk hesapları alt üst olur.https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/gulperi-26-bolum-2-fragmani/74689