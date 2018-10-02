Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen dördüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Gülperi’nin Hasan’ın yerleştirdiği uyuşturucuyu aradığı tanıtımda Hasan’a “İnsan en çok sevdiğinden nefret ediyor. En çok ona öfkeleniyor, en çok ona kırılıyor. Ben seni nasıl sevmekten vazgeçmemişsem, sen de beni sevmekten vazgeçmemişsin!” sözleri dikkat çekiyor. Polisin eve gelmesiyle Can’ın gözyaşları içinde Gülperi’ye sarıldığı anlar izleyenleri derinden etkiliyor.

GÜLPERİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ 3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 3. bölümünde Bedriye’nin Ali’yle evlenmemesi için Yakup’un teklifini kabul eden Gülperi, Ejder’le evlenmeyi göze alsa da Kadir buna izin vermemekte kararlıydı. Yakup’un oğlu Eyüp’ün ölümünde payı olduğunu öğrenen Kadir, Yakup’u tehdit ederek nikahı engelledi. İstanbul’a ve yeni kuracakları düzene döneceği için mutlu olan Gülperi, Bedriye’nin içe kapanışına ve sessizliğine anlam veremedi. Çocuklarıyla yıllar sonra aynı çatı altında yaşayan Gülperi çocukları yanında olsa bile onlara ulaşmanın ne kadar zor olduğunu iyice anladı. Hemen arkalarından İstanbul’a gelen Yakup, Kadir’in karşılıklı gelip dava kaybettiği en büyük rakibinin kapısını çaldı. Hasan, amcası Ejder’in yardımıyla Gülperi’ye büyük bir tuzak kurdu. Amcasının getirdiği uyuşturucuyu Gülperi’nin evine gizlice yerleştirerek polise ihbar eden Hasan, Gülperi’nin hayatını alt üst etmek üzereydi.

GÜLPERİ 3. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ