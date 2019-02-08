Gülriz Sururi için tören düzenlendi

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Gülriz Sururi, 31 Aralık'ta vefat etmişti. Vasiyeti üzerine sessiz sedasız bir şekilde defnedilen Sururi ve 2017'de vefat eden eşi Engin Cezzar düzenlenen bir törenle anıldı. Törenin düzenlendiği yer Türkiye'nin ilk Müslüman opereti olan Sururi'nin annesi Suzan Lütfullah'ın sahne aldığı Süreyya Operası oldu.
Selçuk Yöntem ile Zeynep Oral'ın sunuculuğunu üstlendiği anma töreni Gülriz Sururi ile Engin Cezzar'ın rol aldığı 'Sokak Kızı İrma', 'Keşanlı Ali Destanı', 'Ferhat ile Şirin', 'Teneke', 'Kaldırım Serçesi' adlı oyunlarından bazı sahnelerin gösterimiyle başladı.
Ayça Varlıer'in Gülriz Sururi'nin çeşitli müzikallerde seslendirdiği şarkıları söylediği törende Zeynep Miraç, Seçkin Selvi, Dikmen Gürün ve Aydın Engin, Gülriz Sururi ile Engin Cezzar'ın ilişkilerini, tiyatroya kazandırdıklarını, toplumsal mücadelelerini anlattı.
Ali Poyrazoğlu, Tilbe Saran ve Genco Erkal'ın video mesajları ile Sururi'yi anlattıkları gecede konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, geçtiğimiz yıl gerçekleşen Kadıköy Tiyatro binasının temel atma töreninde Gülriz Sururi ile yaşadığı bir diyalogu aktardı. Sururi'nin müstakil bir tiyatro binası yapılmasına yönelik duyduğu heyecanı anlatan Nuhoğlu, "Tiyatroyu çok seviyordu. Tiyatronun, sanatın, şiirin muhalif yapısının bu ülkenin geleceğini, demokrasiyi koruyacağını biliyordu. Kendisini saygı ve sevgiyle anıyorum" diye konuştu.
Gülriz Sururi'nin son 22 yılına tanıklık eden manevi kızı gazeteci Zeynep Miraç, Gülriz Sururi ve Engin Cezzar ile paylaştıklarını anlattı. Sururi'nin vasiyetini açıklayan Miraç, "Tam istediği gibi, istediği şekilde karıştı toprağa. Sanki sahneden indi, yürüdü, karanlığa karıştı ve gitti. Bana hep ‘nerede' diye soruyorlar. Engin Cezzar'la yan yana bir çınarın altındalar. Engin Cezzar'la birlikte yaşadıkları apartmanı Gülriz Sururi, Engin Cezzar Kültür Merkezi yapılmak üzere Nesin Vakfı'na bağışladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na genç tiyatro topluluklarına teşvik ödülü verilmek üzere büyük bir fon bağışladı. Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki iki dairesini de kız çocuklarının eğitiminde kullanılmak üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı. Benden sonra tufan demek onun mizacında yoktu. İnandığı değerler uğruna elinden geleni hem sağlığında yaptı, hem de ardında böyle bir miras bıraktı" dedi. Programın sonunda alkışlar eşliğinde uğurlanan Gülriz Sururi'nin fotoğrafı önüne kırmızı karanfiller bırakıldı.
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