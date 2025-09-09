Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gülşah'ın şüpheli ölümü! Başından vuruldu! | Son dakika haberleri

        Gülşah'ın şüpheli ölümü! Başından vuruldu!

        Tekirdağ'da 29 yaşındaki Gülşah Güngör, arkadaşı uzman çavuş Y.A.'nın evinde başından vurularak hayatını kaybetti. Korkunç olayla ilgili şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan arkadaşı, adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 13:18 Güncelleme: 09.09.2025 - 13:18
        Gülşah'ın şüpheli ölümü! Başından vuruldu!
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde arkadaşı uzman çavuş Y.A.'nın evinde tabancayla başından vurulan Gülşah Güngör (29), yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre gözaltına alınan, ifadesinde olay sırasında banyoda olduğunu, silah sesini duyup çıktığında Güngör’ü kanlar içinde bulup ihbarda bulunduğunu söyleyen Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Olay, dün Şeyhsinan Mahallesi Karanfil 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Gülşah Güngör, ilçede görevli arkadaşı uzman çavuş Y.A.'nın evine gitti. Burada evden silah sesi geldi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, başından vurulduğu belirlenen Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gülşah Güngör'ün cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

        Polis, olayın ardından silahın sahibi uzman çavuş Y.A.’yı gözaltına aldı. İfadesinde olay sırasında banyoda olduğunu, silah sesini duyup çıktığında Güngör’ü yerde yatarken bulduğunu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyledi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

