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Gülşah Saraçoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu hakkında

Gülşah Saraçoğlu kimdir? Soruları magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu hayatı hakkında detaylar haberimizde...

Gülşah Saraçoğlu

Gülşah Saraçoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazinseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok ünlü ismin sahne kostümlerini tasarlayan aynı zamanda da Doya Doya Moda programının jüri üyesi olan Gülşah Saraçoğlu hakkında detaylar haberimizde...

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

Gülşah Saraçoğlu 1982 doğumludur. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmiştir.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

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