Gülşah Tanrıöver'den 'Ağrılarım Var' 0:00 / 0:00

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Sözü ve müziği Gülşah Tanrıöver'e, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait olan 'Ağrılarım Var'adlı şarkının vokallerinde ise şarkıcıya Mustafa Ceceli eşlik etti. Uzun süredir titizlikle çalışılan şarkının klibi ise Nevşehir'in doğaüstü güzelliğiyle meşhur, büyülü bölgesi Göreme'de çekildi.



Yönetmenliğini A.Ulvar Tanrıöver'in üstlendiği klip, kalabalık bir ekip eşliğinde bir günde tamamlanırken, sanatçının yenilikçi imajı da dikkat çekti. Tanrıöver, uzun süredir her projesinde Mustafa Ceceli'nin de desteğini alarak, müzik sektöründe emin ve kalıcı adımlarla yürümeye ve üretmeye devam ediyor.



Yeni şarkısıyla sevenlerinin duygularına tercüman olacak olan Gülşah Tanrıöver, her insanın yaşadığı sıkıntılardan dolayı ağrılarının ve sancılarının olduğunu dile getirerek, tüm dinleyicilerine iyi gelmesini diledi.



Aşkın en ağrılı ve en sancılı hallerini anlatan şarkının sözlerine eşlik eden iddialı altyapısı Gülşah Tanrıöver'in güçlü sesiyle birleşince müzik ziyafetine dönüştü.

Gülşah Tanrıöver'in yeni şarkısı 'Ağrılarım Var', tüm müzik platformlarında yerini aldı.