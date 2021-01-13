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HaberlerMüzikGülşah Tanrıöver: Müziğimle iyileşiyorum - Magazin haberleri
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Gülşah Tanrıöver: Müziğimle iyileşiyorum

Şarkıcı Gülşah Tanrıöver, yeni yılda müzikseverlere yepyeni bir projeyle merhaba dedi. Tanrıöver'in yeni projesi "Aşk Adam Seçer mi", tüm müzik platformlarında yerini aldı

Gülşah Tanrıöver: Müziğimle iyileşiyorum - Magazin haberleri
"Müziğimle iyileşiyorum"
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HABERTURK.COM

Geçtiğimiz dönemde "Mutluluk" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı akademisyen Gülşah Tanrıöver, yeni yılda müzikseverlere yepyeni bir projeyle merhaba dedi.

Gülşah Tanrıöver'in yeni projesi sanatçının kendi sevenlerinin yanı sıra Mustafa Ceceli hayranlarını da heyecanlandırdı. "Aşk Adam Seçer mi"nin aranjesiyle ve her detayıyla bizzat ilgilenen Ceceli, projeyi sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek, yolunun ve bahtının açık olması temennisinde bulundu.

Tanrıöver, geçtiğimiz yıl ve yeni yıl ile ilgili duygularını ise şu sözlerle ifade etti:

2020 sanırım hepimize sabrı öğretti ve sabırla çalışmalarımıza devam ettik. Sürekli dile getiriyorum; 'Müzik her şartta ruhumuzu iyileştirir' diye ve ben iyileşiyorum müziğimle. 'Aşk Adam Seçer mi' benim için özel çünkü dinleyicilerimin duygularına tercüman olmak istediğim bir şarkı. Şarkıma düzenlemesi ile değer katan güzel yürekli müzik insanı sevgili Mustafa Ceceli'ye de yürekten teşekkür ederim.

Ulvar Tanrıöver yönetmenliğinde Kayseri'de tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda izleyicisine görsel ziyafet yaşatan klip her detayıyla şarkının ruhunu yansıtıyor. Gülşah Tanrıöver'in yeni projesi "Aşk Adam Seçer mi", tüm müzik platformlarında yerini aldı.

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