Avrupa Yakası, Jet Sosyete, Yalan Dünya gibi birçok başarılı projeyi ortaya çıkaran Gülse Birsel, sevenlerinin isteklerini kırmadı ve yeni bir yapım ile çok yakında ekranlarda olmayı bekliyor. Birsel'in DisneyPlus için ürettiği Yılbaşı Gecesi filmi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

YILBAŞI GECESİ FİLMİ KONUSU NE?

Pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlayan filmde Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur. Günlerdir sevdikleriyle birlikte Yılbaşı Gecesi’ni kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur.

YILBAŞI GECESİ FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

DisneyPlus'ta izleyici ile buluşacak olan filmin yayın tarihi bu sene yılbaşı olarak belirtildi.