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HaberlerBiyografiGülseren Budayıcıoğlu kimdir? BİYOGRAFİSİ! - Gülseren Budayıcıoğlu’nun eşi Aydın Budayıcıoğlu neden vefat etti
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Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? BİYOGRAFİSİ! - Gülseren Budayıcıoğlu’nun eşi Aydın Budayıcıoğlu neden vefat etti?

Gülseren Budayıcıoğlu günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. Kırmızı Oda dizisinin bu akşamki bölümünde gündeme gelen Gülseren Budayıcıoğlu ve Aydın Budayıcıoğlu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? BİYOGRAFİSİ! - Gülseren Budayıcıoğlu’nun eşi Aydın Budayıcıoğlu neden vefat etti

İlgiyle izlenen dizi Kırmızı Oda'da gündeme gelen Gülseren Budayıcıoğlu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun biyografisi...

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra 1966'da Ankara Tıp Fakültesine başladı. 1968'de TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazandı. Bir yandan üniversite bir yandan da spikerlik aldı. Başlangıçta TRT radyosunda görev yaptı, sonrasında TRT televizyon kanalının açılmasıyla televizyon dünyasına geçiş yaptı. Program kayıtlarına yardım edip radyoda spikerlik yaparken zamanla televizyon programlarına sunucu olarak çıkmaya başladı.

Gülseren Budayıcıoğlu, 1972 yılında tıp fakültesini bitirdikten sonra bir yıl TRT'de çalıştıktan sonra 1973'te istifa etti. Aynı yıl doktorluk kariyeri için Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri bölümüne asistan olarak göreve başladı. 1977'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında psikiyatri uzmanı oldu. 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesinde çalıştı. 1982'de öğretim görevliliğinden ayrılıp serbest hekim olarak meslek hayatında devam etti. 23 yıl Ankara’da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara’da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği “Özel MADALYON Psikiyatri Merkezi”ni kurdu.

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, eşi kim Gülseren Budayıcıoğlu’nun eşi Aydın Budayıcıoğlu hakkında merak edilenler
Madolyon adındaki bu merkez aynı zamanda onu yazarlık dünyasına taşıyan 2004'te çıkan ‘Madalyonun İçi’ hikâye kitabının da adı oldu. İlerleyen yıllarda İstanbul'a da iki tane psikiyatri kliniği açtı. Hikâye ile edebiyat dünyasına adım atan Gülseren Budayıcıoğlu, zamanla roman yazmaya başlamıştır.

Farklı tanı gruplarından hastalarıyla olan görüşmelerini, tedavi şeklini ve hastalarının geçirdikleri değişimleri kurmaca dünyanın imkânlarıyla okurla buluşturmuştur. Hastalarının isimlerini, yaşadıkları şehirleri ve meslekleri değiştirerek geçirdikleri değişimleri kitaplarında işlemiştir.

İki çocuk annesi olan Gülseren Budayıcıoğlu, eşi Aydın Budayıcıoğlu 2007 yılında kaybetti.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizilere ilham olan kitapları2011 yılında ilk baskısı çıkan “Hayata Dön” dizisi 2017 yılında İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlandı. ‘Camdaki Kız' kitabı ise 2019 yılında “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisine ilham oldu.

Son olarak Cem Karcı yönetmenliğinde çekilen‘KIRMIZI ODA’, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan “Masumlar Apartmanı” ise TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

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