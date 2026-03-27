Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gülseren Ceylan'dan eski eşi Mehmet Ali Erbil'e: Basit adam! Ben onun için elit ve çok güzeldim - Magazin haberleri

        Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e sert çıkış: Basit adam!

        Mehmet Ali Erbil'den ocak ayında boşanan Gülseren Ceylan, açtığı yayında eski eşi için sert ifadeler kullanarak, "Basit adam! Ben onun için elit ve çok güzeldim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 16:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşi sert sözler

        Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos 2025'te nikâh masasına oturmuştu. Fakat ikilinin mutluluğu uzun sürmedi.

        Ocak ayında boşanan ikilinin evliliği altı ay sürdü. Boşanmanın ardından Mehmet Erbil'in menajeri, tarafların ortak bir protokol imzaladığını ve birbirleri hakkında konuşmama kararı aldıklarını açıklamıştı. Bu anlaşmaya göre, taraflardan birinin açıklama yapması durumunda hukuki yaptırımlar devreye girecekti.

        REKLAM

        Ancak bu anlaşmaya rağmen Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından açtığı bir yayında eski eşine adeta ateş püskürdü.

        Mehmet Ali Erbil için "Basit adam!" ifadelerini kullanan Ceylan ayrıca, "Ne saygım, ne de sevgim kalmıştır. Ne ölüme ne dirime..." dedi.

        Ceylan, açıklamalarının devamında, "Ben onun için elit ve çok güzeldim. Beni ararsa ne yapacağımı biliyorum. Basit adam! Bu saatten sonra beni mumla bile arayamaz, beni göremez" ifadelerini kullandı.

        ERBİL'İN ÖNCEKİ EVLİLİKLERİ

        Mehmet Ali Erbil ile Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, 1980 - 1982 arasında evli kaldıktan sonra boşanmıştı. İkili, ardından 1985'te yeniden evlendi. Bu evlilikleri ise daha kısa sürerek, 1986'da yollarını ayırdılar.

        Mehmet Ali Erbil, 1989 - 1996 arasında ise ile Nergis Kumbasar ile evlilik yaşamış ve Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

        Ünlü şovmen, üçüncü evliliğini Sedef Altuntaş ile yapmıştı. İkili, 2001 - 2003 yılları arasında evli kaldı.

        Mehmet Ali Erbil, 2005 - 2011 arasında ise Tuğba Coşkun ile evlilik yaşadı ve Ali Sadi adında bir oğlu dünyaya geldi.

        #Gülseren Ceylan
        #Mehmet Ali Erbil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
