Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos 2025'te nikâh masasına oturmuştu. Fakat ikilinin mutluluğu uzun sürmedi.

Ocak ayında boşanan ikilinin evliliği altı ay sürdü. Boşanmanın ardından Mehmet Erbil'in menajeri, tarafların ortak bir protokol imzaladığını ve birbirleri hakkında konuşmama kararı aldıklarını açıklamıştı. Bu anlaşmaya göre, taraflardan birinin açıklama yapması durumunda hukuki yaptırımlar devreye girecekti.

Ancak bu anlaşmaya rağmen Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından açtığı bir yayında eski eşine adeta ateş püskürdü.

Mehmet Ali Erbil için "Basit adam!" ifadelerini kullanan Ceylan ayrıca, "Ne saygım, ne de sevgim kalmıştır. Ne ölüme ne dirime..." dedi.

Ceylan, açıklamalarının devamında, "Ben onun için elit ve çok güzeldim. Beni ararsa ne yapacağımı biliyorum. Basit adam! Bu saatten sonra beni mumla bile arayamaz, beni göremez" ifadelerini kullandı.