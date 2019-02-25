'Cezaevinden bile tehdit etti'

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Habertürk muhabiri Hüseyin Şentürk'ün özel haberine göre, 40 yaşındaki Gülten Gülüm Dil, Maltepe Zümrütevler'de geçen aralık ayında işe gitmek üzere evinden çıktıktan sonra eski erkek arkadaşı F.A. tarafından başından 3 kurşunla vurularak öldürüldü. Cinayetin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen zanlı yakalanamadı. Daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı kişi tarafından öldürülen Gülten Gülüm Dil'in kardeşi Ayten Gülüm Habertürk'e konuştu. Kardeşinin 2013'te bir iş ortamında F.A. ile tanışıp bir süre görüştüğünü belirten Gülüm, "Ancak daha sonra kendisine uygun biri olmadığını düşünerek ayrıldı" dedi.
"KARDEŞİMİ KAÇIRIP ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ"
Ancak ayrılık sonrası F.A.'nın kardeşinin peşini bırakmadığını anlatan Gülüm, "Sürekli arayarak ve mesajla tehdit ediyordu. 'Seni öldürürüm' mesajları atıyordu. Kardeşimi evinden silah zoruyla kaçırdı. O gece kardeşimi bulamadık. Ertesi sabah Kartal'daki bir adreste çok kötü bir vaziyette bulduk. Eli yüzü kan içindeydi. F.A. tarafından burnu kırılmış, kafası ve ellerinde bıçak yaraları vardı. Hastaneye götürdük. 21 günlük rapor verdiler. F.A'dan şikayeçi olduk" diye konuştu.
"CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞUNU KARAKOLDA ÖĞRENDİK"
Karakolda F.A.'nın cezaevi firarisi olduğunu öğrendiklerini ifade eden Gülüm "F.A. tehdit mesajları atıp telefonla rahatsız etmeye devam etti. Bunun üzerine kız kardeşim ona buluşmak için Maltepe'nin göbeğinde randevu verdi. Ama gitmedi, polise ihbar edip yakalattı. F.A.'ya 6 ay uzaklaştırma kararı verildi. Firari olduğu için de 2014 yılında tekrar cezaevine girdi" dedi.
"CEZAVİNDEN BİLE TEHDİT ETTİ"
F.A.'nın cezaevinden bile mektup ve telefonla tehditlerini sürdürdüğünü belirten Gülüm, "Mahkumlara verilen telefon hakkını kız kardeşimi arayarak kullanmış. Kız kardeşim o dönemde 4-5 kere hat değiştirmek zorunda kaldı. 'Ya benimsin ya kara toprağın' diyordu" ifadelerini kullandı.
3 GÜN ÖNCE ARAYAN KATİL ZANLISI MIYDI?
"F.A.'nın kardeşimi 2014'te onu ihbar ettiği için intikam amaçlı öldürdüğünü düşünüyorum" diyen Gülüm şunları söyledi:
"Cinayetten 3 gün önce bir numaradan 'Gülten hanımı iş başvurusu için aramıştık' diye aradılar. Sonradan arayan kişinin F.A. olduğunu tahmin ettim. Akşam işten gelince Gülten bana 'Abla herhalde sen haklıydın o numara akşama kadar beni rahatsız etti. Ben de engelledim' dedi. 3 gün sonra da öldürüldü."
SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Gebze'de çalışan kız kardeşinin F.A. tarafından işe giderken Aşuroğlu Sokak'ta öldürüldüğünü anlatan Gülüm "Karakolda bana güvenlik kamerası gösterdiler. F.A.'yı teşhis ettim. Görüntülerde kardeşim hep F.A.'nın bir adım gerisinden geliyor. İki kere irkilip geri çekiliyor ama ne söylüyorsa yeniden F.A. ile yürümek zorunda kalıyor. Ardından girdikleri sokakta da öldürmüş" dedi.
"BİR AN ÖNCE YAKALANSIN"
Gülüm başka bir cinayet suçundan da sabıkası olduğunu ve çeşitli suçlardan da arandığını belirttiği F.A.'nın bir an önce yakalanmasını isteyerek "Benim ve ailemin de can güvenliği yok. Rahat rahat dışarı çıkıp gezemiyoruz. Akşam saat 6 oldu mu eve kapanıyoruz" diye konuştu.
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