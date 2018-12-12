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Gülümsemesini estetiğe borçlu ünlüler

12.12.2018 - 08:34 | Güncelleme:

Estetik ameliyatlar, pek çok insan tarafından tercih ediliyor. Kadın-erkek fark etmeksizin başvurulan bu operasyonlar doğru ellerde yapıldığında kişinin daha hoş görünmesini sağlıyor. İşte diş operasyonlarından nasiplenerek, daha iyi bir gülümsemeye kavuşmuş ünlüler...

  • 1 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    1 | 27

    Tom Cruise

  • 2 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    2 | 27

    George Clooney

  • 3 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    3 | 27

    Michael Douglas

  • 4 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    4 | 27

    Morgan Freeman

  • 5 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    5 | 27

    Nicole Kidman

  • 6 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    6 | 27

    Jim Carey

  • 7 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    7 | 27

    David Beckham

  • 8 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    8 | 27

    Nicolas Cage

  • 9 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    9 | 27

    Miley Cirus

  • 10 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    10 | 27

    Cristiano Ronaldo

  • 11 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    11 | 27

    Madonna

  • 12 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    12 | 27

    Ben Affleck

  • 13 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    13 | 27

    Mike Tyson

  • 14 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    14 | 27

    Céline Dion

  • 15 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    15 | 27

    Victoria Beckham

  • 16 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    16 | 27

    Matthew Lewis

  • 17 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    17 | 27

    Kirsten Dunst

  • 18 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    18 | 27

    Cheryl Cole

  • 19 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    19 | 27

    Lindsay Lohan

  • 20 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    20 | 27

    David Bowie

  • 21 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    21 | 27

    Gwen Stefani

  • 22 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    22 | 27

    Hilary Duff

  • 23 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    23 | 27

    Keith Urban

  • 24 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    24 | 27

    Zac Efron

  • 25 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    25 | 27

    Cher Lloyd

  • 26 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    26 | 27

    Noel Gallagher

  • 27 Diş estetiği yaptıran ünlüler
    27 | 27

    Ronan Keating

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