Gülümseten bir deneyim

Sütaş’ın kuruluşunun 50'nci yılı kapsamında, BASE iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ortaya çıkan 'Dikkat İnek Çıkabilir!' sergisi, Galataport İstanbul’da gerçekleşen açılışla ziyaretçileriyle buluştu.

Yıllardır Sütaş’ın iletişim dünyasına ilham veren, kimi zaman uçan, kimi zaman dans eden ikonik inekleri, bu kez sanatçıların özgün yorumlarıyla yeniden hayat buldu. Yüzlerce başvuru arasından Türkiye’nin 20 farklı ilinden seçilen 50 tasarımda, sanatçılar Sütaş’ın doğal, samimi, mutlu ve neşeli dünyasının simgesi olan inek heykellerini kendi bakış açılarıyla yorumladı.

Şehir yaşamına entegre edilmek üzere tasarlanan çalışmalar, 23 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında Galataport İstanbul’da sergilenecek; ardından 2026 yılı boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerini dolaşarak kamusal alanlara renk, neşe ve estetik katmaya devam edecek.

“ŞEHİR YAŞAMINA GÜLÜMSETEN BİR DENEYİM TAŞIMAK İSTEDİK”

Sanatçıların da katılımı ile gerçekleştirilen açılışta 'Dikkat İnek Çıkabilir' projesi hakkında bilgi veren Sütaş Ana Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Karakaş Soyluoğlu şunları söyledi: 50 yıllık marka yolculuğumuzda ineklerimiz ve çiftliğimiz, bizim her zaman en büyük ilham kaynağımız oldu. 1996 yılında ilk ulusal reklamlarımız yayına başladı ve Sütaş inekleri kamuoyu ile tanıştı. 2002 yılından itibaren aralıksız her gün yayınlanan Sütaş Çiftliği Karikatürleri’yle ünleri pekişti. Sütaş’ın eğlenceli, samimi ve iyimser dünyasının iletişimdeki sözcüsü oldular. Tüketicilerimizle, “Çiftlikten Sofralara” ulaşan ürünlerimizle kurulan bağın, kalplere ulaşmasında ineklerimizin payını göz ardı edemeyiz. 50. yılımızda “Çiftlikten Kalplere” uzanan bu yolculuğu kutlarken elbette ineklerimiz yine başrolü üstlendiler, yıl boyu ekranlarda yer aldılar. Projelerimizi planlarken de bizim dünyamızın kahramanı olan ineklerimiz ön plandaydı. İkonik inek heykellerimizi tasarımcılarımızın yaratıcı bakış açısıyla buluşturmayı, şehir yaşamının bir parçası hâline getirmeyi hedefledik. “Dikkat İnek Çıkabilir!” projesi ile amacımız kamusal alanlara, renk, estetik ve gülümseten bir deneyim taşıyabilmek. Günlük hayatın koşturmacası içinde karşınıza çıkacak bu tasarımların, kısa bir duraklama, bir tebessüm ve şehir hayatının yoğunluğu içinde küçük ama iyi gelen bir an yaratmasını diliyoruz.