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Gümüş fiyatları ne kadar oldu? Gümüş fiyatları neden yükseliyor?

Gümüş fiyatları 2013 yılından bu yana ilk kez 30 doları aştı! Amatörler ve Wall Street profesyonelleri arasındaki ticaret savaşının etkisi ile kripto para birimlerinde ve değerli metal fiyatlarında son günlerde piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Peki Gümüş fiyatları ne kadar oldu? Gümüş fiyatları neden yükseliyor? İşte merak edilen detaylar...

Gümüş fiyatları ne kadar oldu? Gümüş fiyatları neden yükseliyor?
DHA

ABD'de Wall Street Borsası'nda, amatörler ve Wall Street profesyonelleri arasındaki, GameStop diye adlandırılan ticaret savaşının etkisiyle, yatırımcıların değerli metallere yönelmesinin odak noktasını oluşturan gümüşün fiyatı, 2013 yılından bu yana ilk kez 30 doları aştı. Gümüş fiyatları ne kadar oldu? Gümüş fiyatları neden yükseliyor? İşte gümüş ile ilgili uzmanların yorumları...

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU? GÜMÜŞ KAÇ TL?

GümüşAlışSatış%Saat
Gümüş Gram Spot6,886,89% 3,1117:36
Gümüş29,5329,56% 3,5017:51
Gümüş / Euro24,4324,46% 3,8717:51
Gümüş Gram / USD0,960,96% 4,7717:36
Gümüş Türk Lirası211,58211,80% 1,8717:51

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR?

Küçük yatırımcıların akını sonrası gümüşün ons başına fiyatının 2013'ten beri ilk kez 30 doların üstüne çıkmasıyla borsa açılmadan önceki işlemlerde iShares Silver Trust ETF hisseleri yüzde 9.6 yükseldi.

Analistlere göre, ABD, Avrupa, Asya ve hatta Avustralya borsalarında geçen hafta, hedge fonların gerileyeceği şeklinde pozisyon aldığı şirketleri yükselten ve fonların milyarlarca dolar zarar etmesine neden olan küçük yatırımcılar hedeflerine "gümüşü" aldı.

Gelişmenin, "büyük olasılıkla" fonların mali sıkıntı dolayısıyla hisse senedi piyasalarında satım yapması ihtiyacını sınırlayacağına dikkat çeken ekonomistlere göre, küçük yatırımcılar ile hedge fonlar arasındaki mücadele her ne kadar ilgi çekici olsa da, ABD ve Avrupa ekonomilerindeki ivme kaybına kıyasla piyasalarda yönlendirici etkisi sınırlı kaldı.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;


- Brent petrol yüzde 1.09 artışla 55.70 dolar,


- Batı Teksas yüzde 1.19 artışla 52.76 dolar,


- altın yüzde 1.22 artışla 1,867.23 dolar,


- gümüş yüzde 10.85 artışla 29.82 dolar,


- bakır yüzde 1.14 düşüşle 7,815.50 dolar,


- platin yüzde 4.73 artışla 1,123.84 dolar,


- paladyum yüzde 0.70 artışla 2,249.18 dolar düzeyindeydi.

İÇ PİYASALAR

İç piyasada gram altın 430 liraya, çeyrek altın 711 liraya, Cumhuriyet altını da 2,832 liraya geriledi.

Troy Kıymetli Madenler'in, "Gümüş önderliğinde kıymetliler yükselecek mi?" başlıklı günlük bülteninde, "Altın geçen haftayı kırmızıda kapatırken, gümüş ile ilgili tartışmaların gölgesinde kaldığı bir haftayı geride bıraktı" denildi ve şöyle devam edildi:

"ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının olduğu haftada, 1855 dolar/ons seviyesinden haftaya başlayan sarı maden, seans boyu dar sayılacak bir bant içinde hareket etti. Geçen hafta piyasaların fiyatlaması Fed´den bağımsız olarak aşı ve virüs salgını üzerinden hareket ederken, Fed Başkanı Jerome Powell´in sözlerine piyasalar tepkisiz kaldı. Astra Zeneca adlı ilaç üretici firmanın AB´ye taahhüt ettiği aşıları zamanında veremeyeceğini bildirmesiyle birlikte piyasalardaki risk iştahı kaçtı. Birçok ülkenin borsası kırmızıda bir haftayı geride bırakırken, altın da pozitif ayrışma yaşayamadı. Fed ise beklendiği üzere faiz ve tahvil alım programında bir değişikliğe gitmezken, Başkanın sözlerinden de piyasalara yön verecek bir etki çıkmadı. Altın geçtiğimiz haftayı 1847 dolar/ons seviyesinden tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0.4 kaybı hanesine yazmış oldu.

"Gümüş tarafına baktığımız zaman geçtiğimiz hafta sosyal medyada çıkan haberlerle kıymetli madenlerin baş aktörü oldu. Bir grup yatırımcının büyük fonları alt edeceğini düşünerek gümüş tarafında alış yönlü pozisyon alacaklarını söylemeleri, gümüş tarafındaki yukarı ivmeyi tetikledi. 2021 yılında toparlanan ekonomilerle birlikte, gümüş tarafında yaşanacak bir talep artışı ve parasal genişlemeye devam eden merkez bankalarının yaratacağı enflasyonun gümüş fiyatlarını destekleyecek olmasının yanı sıra bu gelişme de gümüşe pozitif katkı vermiş oldu. Beyaz maden için zaten hali hazırda pozitif bir ortam varken Redditçilerin çabası da bu rallinin başlangıcına kelebek etkisi neden yaratmasın? Beyaz maden yeni haftaya yüzde 10´nun üzerinde değer kazanarak 30 dolar/onsu test ederek başladı.


"Platin de kırmızı bir haftayı geride bırakarak 1073 dolar/onstan yüzde 2,8 kaybı hanesine yazdı. Gümüşün pozitif açılışından nasibini alan platin, 1100 dolar/onsun üzerinde açılış yaparak haftaya yüzde 4.0 kazançla başlamış oldu.


"Paladyum, geçtiğimiz haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni olurken 2229 dolar/onstan yüzde 5.6 kayıpla haftayı tamamladı ve son iki ayın en düşük seviyesini kaydetmiş oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası´nda geçtiğimiz hafta da düşük hacimli bir seans geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.50-1.00 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul´da toplamda 7,327 kg altın, 19,179 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."

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