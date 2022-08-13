Gümüşhane'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAMINI YİTİREN DOKTOR, GÖREVE YENİ BAŞLAMIŞTI

Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü Davarcı yaralandı, otomobilde sıkışan aynı hastanenin Göz Doktoru Burçin Şan ise hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Erden ve kamyonda bulunan Derya Bulut’un da yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Göreve birkaç hafta önce başlayan ve Adıyamanlı olduğu öğrenilen Göz Doktoru Burçin Şan'ın cansız bedeni, Kelkit Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.