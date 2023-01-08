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Cumhuriyetin 100'üncü yılı mektupları, 8 yıl sonra açıldı

DHA

Cumhuriyetin 100'üncü yılı mektupları, 8 yıl sonra açıldı


Sinan UÇAR/KÖSE (Gümüşhane),(DHA)GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesindeki Selçuklular İlkokulu'nun Müdürü Habip Şen, 2014 yılında 3'üncü sınıf öğrencilerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihine ithafen mektup yazmalarını istedi. Şen, 8 yıl sakladığı mektupları lise çağına gelen öğrencilerine sınıflarında sürpriz yaparak, teslim etti. İçerisinde doktorluk hayalinden, kadın cinayetlerinin yaşanmamasına kadar temennilerin yazıldığı mektupları okuyan öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Selçuklular İlkokulu Müdürü Habip Şen, 2014 yılında 3'üncü sınıf öğrencilerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihine ithafen, hayalleri ve temennilerini konu edinen mektup kaleme almasını istedi. Müdür Şen, öğrencilerin yazdığı mektupları, odasındaki çekmede sakladı. Öğrencilerine sürpriz yapmak isteyen Şen, saklı olduğu yerden aldığı mektupları, Köse Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilerine teslim etti. 8 yıl sonra içerisinde doktorluk hayalinin yanı sıra kadın cinayetlerinin yaşanmaması, yaşanabilir temiz çevre gibi pek çok temennilerin yazıldığı mektupları yeniden okuyan öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.
'2014'TE GELECEĞE MEKTUP YAZDILAR'
8 yıl önce geleceğe mektup yazdıklarını belirten Habip Şen, "8 yıl sonra mektupları sakladığım yerden aldığımda adres olmadığını fark ettim. Şimdilerde lise çağına gelen öğrencilerimize, mektuplarını götürmek istedim. Öğrencilerimizin çoğu Köse'de eğitimine devam ediyor, sadece birkaçı ilçe dışında. Köse'de olan arkadaşlarımızı lise sınıflarında ziyaret ederek, mektuplarını verdik. Dışarıda olan öğrencilerimize ise ulaşarak mektuplarını ulaştıracağım. 8 yaşındaki bir çocuğun 15-16 yaşına geldiğinde o günkü düşünceleri, hayalleri neydi, şimdi ne değişti; bunları gördük. Ben de çocuklar da çok mutlu oldu. Sözümü tuttum, onlar da bana bir söz vermiştiler; ilk sözleri iyi insan olmak, ikinci sözleri de başarılı olmaktı. İnşallah bunları yerine getirecekler" dedi.
'GÜZEL HAYALLERİM VARMIŞ'
Lise son sınıf öğrencisi Cansu Erten (16) de 8 yıl önce güzel hayallerinin olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla beraber hayallerimizi yazdık. Şimdi lisede bu mektuplarımızı açıp, okuduk; aradan 8 yıl geçti. Çok mutlu oldum, hayallerimi gördüm. Güzel hayallerim varmış. Biraz abartmışım ama gerçekleşebilecek hayallermiş. İnşallah hepsini gerçekleştireceğim" diye konuştu. Hayalinin doktor olmak olduğunu dile getiren Ravzanur Kesler (16) ise "2014 yılında hayallerimizi mektup şeklinde yazıp, zarfa koymuştuk. 2023 için o anki kişiliğimizle yazdık. Baya duygulandım, doktor olmak istemişim. Eğer doktor olmazsam baya üzüleceğim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Köse Sinan UÇAR
2023-01-08 09:26:09

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