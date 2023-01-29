Zigana´da çığ felaketinde ölen dağcılar anıldı



Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesi Zigana Dağı'nda, 2009 yılında meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren 10 dağcı, düzenlenen törenle anıldı.

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK), Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) üyeleri, anma etkinliğinde Zigana Dağı zirvesinde bulunan Gümüşkayak Tesisleri'nden çığ felaketinin yaşandığı bölgede yapılan anıta kadar 3 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Anıta çelenk bırakan katılımcılar, çığda hayatını kaybeden 10 dağcı için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Törenin ardından Kur´an okunarak dua edildi.

Anma töreninde konuşan TEDAK Başkanı Aydın Atasoy, çığ faciasında hayatını kaybeden Hüsniye Sarıbıyık´ın kızı Deniz´in gönderdiği 'Ben hala dağlardayım ve tercih hakkım olsa ben de dağlarda son nefesimi vermek isterdim' cümlelerinin yer aldığı mektubu okudu. Atasoy, "Acımız sonsuz, acımız anlatılamaz, kelimeler yetersiz. Onlar bir ana, bir baba, bir dede, bir çocuktu. Biz bir aileydik ve aile bireylerimizi kaybettik. Artık yapabildiğimiz tek şey onları anmak, unutmamak" diye konuştu.

'ÇIĞ SEL GİBİ BİZİ VADİNİN İÇİNE SOKTU'

Ekipte yer alan ve çığ felaketinden yaralı kurtulan Rahmi Keleş de anmaya katılıp yaşadıklarını anlattı. Keleş, "17 kişi yürümeye başladık. Çığa kapıldık ve gitmeye başladık. Çığ sel gibi bizi vadinin içine soktu. Ne kadar gittik bilmiyorum. Çığ durdu, dünya yok. Sağ tarafımın üzerindeydim, sol elimle karı deldim ama yukarı çıkmam mümkün değildi. Bağırıyorum, bağırıyorum kimse yok. Biraz süre geçtikten sonra su içime geçmeye başladı ve titremeye başladım. Bir de baktım Gonca Yılmaz arkadaşımız geldi ve 'Korkma seni kurtarırım' dedi. O küçücük elleriyle karı açarak beni 20 dakikada oradan çıkardı. Ben arkadaşlarımın hangilerinin öldüğünden haberim yoktu. Arkadaşlarıma Allah´tan rahmet diliyorum. Bu dağlar bize çok dost ve arkadaş veriyor. Bunun yanında da sağlık ve mutluluk veriyor" diye konuştu.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise "14 yıl önce böyle bir günde 10 arkadaşımızı burada soğuk karın sıcak koynuna şehit olarak emanet ettik ve her yıl andık, anmaya da devam edeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çığ felaketi, Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda, 25 Ocak 2009'da meydana geldi. Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Davut Akdeniz yaşamını yitirdi; Rahmi Keleş, Yonca Yılmaz ve Emel Şimşek yaralandı. Elmas Aykaç, Ural Ayar, Hasan Anahar ve Hasan Çiftçi ise yara almadan kurtuldu. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul

2023-01-29 14:26:31



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