Gümüşhane'de yola kaya parçaları düştü; ulaşım tek şeritten sağlanıyor

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Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)GÜMÜŞHANE'de meydana gelen heyelan nedeniyle Kürtün-Giresun kara yolu, ulaşıma kapandı. Çalışmaların ardından ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.

Gümüşhane-Kürtün-Giresun kara yolunun Araköy mevkisinde sabah saatlerinde heyelan, meydana geldi. Yol kenarındaki yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, kara yoluna aktı. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle kara yolu, ulaşıma kapandı. İş makineleri çalışma başlatan ekipler, kapanan yolu tek şeritten ulaşıma açtı. Bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Kürtün Sinan UÇAR

2023-03-30 12:57:12



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