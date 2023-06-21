Hafif ticari araç, köprüden Harşit Çayı´na uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´de köprü korkuluklarına çarpıp Harşit Çayı´na uçan hafif ticari araçtaki Fulya Bayram (22) ve Zeynep Kurnaz (20) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Trabzon-Gümüşhane kara yolunun İkisu mevkisinde meydana geldi. Ahmet E.K.´nin kontrolünü kaybettiği 61 DK 636 plakalı hafif ticari araç, çarptığı demir korkulukları aşarak köprüden Harşit Çayı´na uçtu. Kazada, su bulunmayan alana düşen araçtaki Fulya Bayram ve Zeynep Kurnaz hayatını kaybederken, sürücü Ahmet E.K. ile Zeynep Y. ve Ayşe B. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2023-06-21 10:44:02
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